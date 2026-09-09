步行重走9/11殉職神父路線 曼哈頓南區輔警參與悼念

九一一紀念步行重走殉職神父路線，曼哈頓南區輔警參與悼念。(謝顯楊提供)

年度「Mychal Judge神父紀念步行」活動，日前在曼哈頓 舉行，參與者沿9/11恐襲當天紐約市 消防局隨隊神父Mychal Judge前往世界貿易中心的路線步行，悼念所有在恐襲中罹難的人士。市警(NYPD)曼哈頓南區(PBMS)輔警團亦參與活動，是當天規模較大的制服人員隊伍之一。

6日的紀念步行從聖方濟各亞西西教堂(St. Francis of Assisi Church)出發，沿第七大道向南，朝世貿中心方向前進，重走Judge生命最後一天走過的路。活動除紀念這位殉職神父，也向當天奔赴現場的救援人員及所有罹難者致意。

Mychal Judge是紐約市消防局隨隊神父，也是9/11恐襲事件中首位被登記的罹難者。年度步行透過重訪他當天走過的路線，延續對他及其他罹難者的追思。

九一一紀念步行重走殉職神父路線，曼哈頓南區輔警參與悼念。(謝顯楊提供)

曼哈頓南區輔警團指揮官謝顯楊(Peter Tse)表示，曼哈頓南區輔警團當天參與紀念步行，是現場規模較大的制服人員隊伍之一，與其他參與者共同悼念9/11罹難者。

9/11也曾讓華埠輔警家庭承受喪親之痛。時任市警五分局輔警團團長雷柏銳(Shuck Seid)的43歲兒子，在世貿中心南樓工作，於恐襲中罹難。雷柏銳曾回憶，北樓遇襲後，他曾與兒子通電話，催促他立即離開，但兒子當時表示，爆炸並非發生在自己工作的樓內。妻子、兒媳及女兒也先後致電，最終仍未能盼到他平安歸來。