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FBI發布警告 最新網路詐騙 「OAuth授權釣魚」獲存取權

記者胡聲橋／紐約報導
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聯邦調查局(FBI)就針對知名人士的欺騙性網路釣魚活動發出警報。(路透)
聯邦調查局(FBI)就針對知名人士的欺騙性網路釣魚活動發出警報。(路透)

聯邦調查局(FBI)發布警告稱，網路攻擊者正利用一款商業即時通訊應用程序，以知名人士、公眾人物及其家人和熟人為目標，獲取其帳戶中敏感資料的長期存取權限。

FBI並未透露攻擊者的目標或來源，但稱這些攻擊者近期曾冒充政府官員、記者和公眾人物。他們往往以審閱文章或文件草稿為幌子，誘騙受害者授予其對合法雲端服務(例如微軟或谷歌)的存取權。

FBI在一份公共服務公告中指出，這項持續存在的威脅自2025年底以來一直存在，它展現了一種「無需密碼即可存取用戶帳戶的複雜欺騙手段」。這些惡意連結利用「OAuth授權釣魚」(OAuth consent phishing)，使攻擊者能夠持續存取目標受害者的帳戶。

透過 「OAuth授權釣魚」這種欺騙手段，攻擊者可以完全了解目標使用者配置的權限，從而存取電子郵件、檔案和其他敏感資料。「如果用戶批准了請求，他們就會在不知不覺中將高級存取權限給於網路攻擊者控制的惡意應用程式」，FBI補充道，「網路攻擊者可以繞過密碼和多因素身分驗證，這使得『OAuth授權釣魚』尤其危險」。

當局沒有提供此次攻擊活動的目標受害者信息，也沒有說明有多少人已經受到此類攻擊的影響。此前，攻擊者曾冒充活動協調員和策劃人員，利用邀請函和身分驗證請求作為誘餌來取得其帳號存取權限。

FBI建議人們仔細審查來自陌生電話號碼或帳戶的通信，獨立驗證寄件者的身分，並且僅授予受信任的應用程式存取權。

精華 FAQ

  • FBI表示，攻擊者主要利用商業即時通訊應用，鎖定知名人士、公眾人物，以及其家人和熟人，目的是取得其帳戶中敏感資料的長期存取權限。

  • 他們常冒充政府官員、記者或公眾人物，並以審閱文章草稿、文件草稿或其他看似正常的請求為幌子，誘導受害者授予合法雲端服務的存取權。

  • 這種手法讓攻擊者可在不知密碼的情況下持續存取帳戶，甚至繞過多因素驗證。FBI建議仔細審查陌生聯絡、獨立驗證身分，並只授權可信應用。

釣魚 FBI 詐騙

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