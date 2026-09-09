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假中獎詐騙老人170萬元 夫妻檔棄保潛逃牙買加 引渡回紐約

記者許君達／紐約報導
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紐約南區聯邦法院近日將一對被控詐騙年長者170萬元的夫妻從牙買加引渡回紐約受審。...
紐約南區聯邦法院近日將一對被控詐騙年長者170萬元的夫妻從牙買加引渡回紐約受審。其中一名嫌犯在今年年初已被判罪成並獲刑，但棄保潛逃，本次將被加控一項潛逃重罪。(路透)

紐約南區聯邦法院近日從牙買加引渡一對涉嫌詐騙年長者的夫妻。兩人被控用「中大獎」作為誘餌，要求受害者首先向其轉帳「手續費」，詐騙總金額達170萬元。這對夫妻檔中的妻子吉布斯(Ricki Rickaline Gibbs)今年年初已在紐約被定罪並獲刑，但在入獄前棄保潛逃至牙買加與丈夫巴克(Swayne Barker)會合。

起訴文件顯示，吉布斯和巴克被控在2019年至2023年間，以「詹姆斯」、「羅伯特」、「米勒」等常見英文名致電年長者，謊稱他們在抽獎活動中獲得巨額獎金或豪車，但如欲領獎，則須先向他們指定的地址和帳戶轉帳，作為「手續費」或「稅金」。在受害者上當付錢後，吉布斯和巴克還會持續與他們保持聯繫，以高額獎金為誘餌，引誘受害人支付更多名目的款項。

在本案中，支付方式包括郵寄支票、匯票、Vanila Visa禮品卡以及現金等。而當受害人支付完畢、滿心歡喜地等待「大獎」時，吉布斯和巴克早已捲款消失。在四年的時間內，兩人共騙取約170萬元，有超過20名老人上當。

司法紀錄顯示，吉布斯擁有美國和牙買加雙重國籍，平時住在紐約，巴克則為牙買加公民、住在該國。吉布斯於今年1月7日在紐約南區聯邦法院被裁決一項共謀實施電匯及郵政欺詐罪名成立，判監51個月。法庭要求當時正處於保釋狀態的吉布斯在2月9日向法警部門投案服刑，但她當日並未現身，後經調查，發現她已潛逃至牙買加。

今年4月，吉布斯和巴克在牙買加雙雙被捕，並在8月27日被引渡至美國。嫌犯巴克被控共謀實施電匯欺詐及郵件欺詐、電匯欺詐、郵政欺詐、共謀洗錢以及共謀收受贓款罪。潛逃罪犯吉布斯則被要求回到監獄繼續執行51個月的監禁，同時被加控一項未依令報到服刑罪，若罪成，最高可判監10年。此外，吉布斯還被判沒收101萬8703元保釋金，並賠償137萬9402元。

精華 FAQ

  • 他們冒用「詹姆斯」、「羅伯特」、「米勒」等名字致電老人，謊稱中獎或得車，並要求先付手續費、稅金或其他名目款項，再持續施壓騙取更多錢。

  • 根據起訴內容，兩人在2019年至2023年間共騙取約170萬元，受害年長者超過20人，付款方式包含支票、匯票、Visa禮品卡與現金。

  • 巴克遭控多項電匯、郵件欺詐與洗錢罪；吉布斯則須回監獄執行51個月刑期，另加控未報到服刑罪，最高可再判10年，並被沒收保釋金與賠償。

詐騙 詹姆斯

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