「破曉和西印度群島日」慶祝活動暴力頻傳 9人受傷

布碌崙西印度群島日慶祝活動暴力再起 九人受槍傷或刀傷。圖為警方在遊行現場戒備。(路透)

勞工節在布碌崙 (布魯克林)皇冠高地(Crown Heights)舉行的「破曉和西印度 群島日」(J’Ouvert and West Indian Day)慶祝活動中，至少有九人在槍擊 和刀傷事件中受傷。儘管市警總局設立了檢查站並提前半小時結束了沿著東部大道(Eastern Parkway)的遊行，這場加勒比文化節慶祝活動仍被一系列暴力事件所籠罩。

警方稱，7日凌晨5時45時，在皇冠高地卡羅爾街(Carroll Street)和尤蒂卡大道(Utica Avenue)交叉口發生了一場大規模鬥毆，造成四人受刀傷，當時距離「破曉」慶祝活動開始僅30分鐘。

一名36歲的男子臉部被刺傷，一名32歲男子和一名23歲男子頸部被刺傷。三人均被緊急送往國王郡醫院(Kings County Hospital)，其中32歲傷者情況危殆。不過警方8日表示，三名傷者目前情況穩定。另一名20歲的男子下巴被割傷，他自行前往國王郡醫院就醫，此人受傷最輕。此案尚未有人被捕。

隨後，下午4時剛過，警方報告稱，一名24歲的男子在靠近遊行路線的諾斯特蘭大道(Nostrand Ave)800號門前遭槍擊。受害者臀部中槍，被急救人員緊急送往國王郡醫院，目前情況穩定。一名嫌疑人被警方拘留，並繳獲了一把槍。警方稱，19歲的威爾金森(Nayshawn Wilkinson)被控三項攻擊罪和一項非法持有武器罪。

僅五分鐘後，即下午4時07分，在東部大道和金斯頓大道(Kingston Avenue)交叉口又發生兩起槍擊事件。一名37歲女子腿部中彈，一名19歲男子雙腿被子彈擦傷。兩人均被緊急送往國王郡醫院，情況穩定。此案尚未有人被捕。

下午5時36分，一名32歲男子遭到持刀攻擊。他的左腿被刺傷，隨後被緊急送往國王郡醫院，目前情況穩定。

多年來，由於「西印度群島日」遊行及其周邊地區暴力事件頻繁，紐約加勒比裔居民的這一慶祝活動臭名昭著，危險重重。2025年，遊行期間有六人遭槍擊，導致警方提前結束了遊行。