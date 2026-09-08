市府十年來 首全面抽查租車業 62次檢查開56張傳票

市府針對租車公司隱藏費用等問題展開十年來首次全面抽查，62次檢查中共開出56張傳票。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市府針對租車公司隱藏費用等問題展開十年來首次全面抽查，市消費者和勞工保護局(Department of Consumer and Worker Protection)今年5月至7月共進行62次檢查，開出56張涉及消費者保護法規的傳票 ，常見問題包括沒有按規定張貼和披露價格，以及未公布退款政策等。

市府日前公布結果時，沒有列出受查企業名稱、營業地點、各行政區分布或每張傳票涉及的具體條文。與此同時，官方只稱進行了62次檢查，未說明是否涉及62家不同公司或分店。

市府表示，多數受查業者沒有張貼必要的價格告示，或未依規定充分披露收費，不少業者也沒有在營業場所展示退款政策；當局仍在審查檢查結果，未有糾正問題的企業可能面臨進一步執法。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，無論是紐約居民或遊客，租車時都應在取車前清楚知道實際價格，不應到櫃台才發現原有報價附帶未披露的條件或費用。DCWP局長萊文(Samuel A.A. Levine)則表示，租車公司有責任事先交代價格及政策，違規業者將承擔後果。

根據市府規定，租車公司須在顯眼位置公布價目表，列明最低價格，以及可能改變最低價格的條件和附加收費範圍。消費者保護法也禁止虛假廣告、以不存在的優惠吸引顧客，以及把重要限制隱藏在細則中。

租車預約亦受特定規則保障，除非業者訂車時已明確告知預約不獲保證，否則公司須在預定時間後30分鐘內，以原先承諾的價格提供預約車輛。若該車款無法提供，替代車輛須至少可容納相同人數，並適合顧客原定用途。

如果合適車輛只能在另一營業地點取得，業者須免費把顧客送往該處。租車公司並須保存預約及車輛預定歸還紀錄至少六個月，以供DCWP查核。

按照現行處罰表，涉及市租車預約及告示規定的個別違規，一般首次罰款150元，兩年內第二次為250元，第三次及其後可達350元。

消費者租車前應保存網上報價截圖及預約確認，取車時核對基本租金、里程、燃油、保險、道路收費與其它附加費，並索取完整合約及收據。若櫃台價格與預約不符、業者未提供合適車輛，或收取事前沒有披露的費用，受害者可保存廣告、電郵、合約及付款紀錄，致電311或向DCWP提出投訴。