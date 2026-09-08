皇后區分隔島綠色基建 將年吸500萬加侖雨水

圖中為皇后區白石法蘭西斯路易斯大道的綠色中央分隔島工程，透過植栽及地下儲水系統吸收雨水，以減輕下水道負擔並提升防洪能力。(市長辦公室提供)

為因應極端降雨及城市積水問題，市府正將皇后區 部分道路上的水泥中央分隔島改造成可吸收雨水的綠色基礎設施。市府與州府共投入840萬元，在白石鎮、森林小丘及皇后村推動三項工程，完工後預計每年可吸收約500萬加侖雨水，減輕下水道系統壓力。

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)、州長霍楚 (Kathy Hochul)及市環境保護局(DEP)日前共同宣布這項計畫，三處工程分別位於白石法蘭西斯路易斯大道(Francis Lewis Boulevard)、森林小丘聯合公路(Union Turnpike)，以及皇后村春田大道(Springfield Boulevard)。

不同於傳統水泥分隔島，新的綠色基礎設施將移除部分混凝土及老舊植栽，增設雨水入口，將道路上的雨水引入分隔島，再透過特殊土壤及地下儲水空間吸收。地面則將種植原生植物、灌木、草類及野花，在改善排水之餘，也有助美化街景及降低城市熱島效應。

其中，白石工程位於法蘭西斯路易斯大道20大道至21路之間，目前已接近完成。綠化分隔島全長約1105呎，可收集約1.17英畝範圍內的雨水。市府估計，該工程每年可處理約111萬加侖雨水，並減少汙水溢流進入東河。

森林小丘工程則位於聯合公路都會大道(Metropolitan Avenue)至71路之間，綠化分隔島全長約3245呎，預計今年秋季開始種植。市府估計，完工後每年可吸收約243萬加侖雨水，是三項工程中雨水處理量最大的一處，並可降低下水道系統負擔，減少汙水流入法拉盛灣。

皇后村工程位於春田大道Lucas Street至Merrick Boulevard之間，預計今年稍晚開始施工。工程將增設約1182呎綠色基礎設施，每年估計可處理約144萬加侖雨水，降低暴雨期間汙水流入牙買加灣的風險。

市環保局指出，隨著氣候變化帶來更頻繁、強度更高的暴雨，傳統道路及下水道系統面臨愈來愈大壓力。市府因此希望透過綠色基礎設施，讓部分雨水先在地面被吸收及暫時儲存，減少短時間內大量雨水直接湧入下水道。

近年皇后區多個社區在強降雨期間曾出現路面積水，甚至地下室進水等問題。市府近年持續增設雨水花園、綠色街道及其他吸水設施，此次三項工程則進一步把原本僅具交通分流功能的中央分隔島納入城市防洪系統。