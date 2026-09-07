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涉2.5億黃金詐騙頭目 甘迺迪機場離境前落網

記者胡聲橋╱紐約報導
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領導一個涉及2億5000萬元黃金詐騙網路的男子艾哈邁德，目前已在紐約落網。(路透...
領導一個涉及2億5000萬元黃金詐騙網路的男子艾哈邁德，目前已在紐約落網。(路透)

一個被控從美國老年人手中騙取價值超過2億5000萬元黃金的詐騙團夥頭目，近期在紐約甘迺迪國際機場(JFK)落網，當時這名嫌犯正準備登機離開美國。目前已有40多人因涉嫌參與這個犯罪網絡遭起訴。

該詐騙網絡包括海外呼叫中心、當地運輸員和願意融化被盜黃金的珠寶店，導致200多名受害者損失了畢生積蓄，其中一名男子損失了200萬元。據調查人員指出，該詐騙團夥的詐騙手法基本類似。受害者接到來自海外的電話，這些電話大多來自位於印度的呼叫中心。

受害者被告知其個人資訊遭洩露，積蓄面臨風險，必須將其存款換成黃金轉移到「安全之處」，上門收取黃金的是「奉命保護其資產的聯邦特工」。這些黃金隨後會被運往德州的珠寶店，在那裡黃金會被熔化，然後透過各種渠道運往海外。

35歲的艾哈邁德(Muzamil Ahmed)4日在甘迺迪國際機場候機前往沙烏地阿拉伯吉達(Jeddah)時被攔下。這名嫌犯目前已被轉移到德州塔蘭特郡(Tarrant County)監獄關押，大陪審團指控他在贓物離開珠寶店後，利用空殼公司洗錢，將資金輸送到佛州的一家黃金店精煉廠，並將利潤兌換成加密貨幣，然後通過位於新澤西州的運營機構將其匯出國外。

當天另有兩名嫌疑人在芝加哥和紐瓦克機場被捕，據稱他們試圖逃往加拿大，目前正在等待引渡至塔蘭特郡。今年4月，已有18名嫌疑人被起訴，其中的數十名嫌犯仍被關押在塔蘭特郡監獄。此後該案件被逮捕嫌犯的範圍擴大，涉及到呼叫中心、運輸員和後續加工等各環節的40多人。

該案受害者損失慘重，到目前已確認有200多名受害者，調查人員已查獲價值超過1億3000萬元的黃金，目前估計總損失超過2億5000萬元。在這起犯罪網路中，也有至少一名受害者因失去所有積蓄後看不到希望，選擇自殺身亡。

精華 FAQ

  • 主嫌是35歲的艾哈邁德，4日在紐約甘迺迪國際機場候機、準備飛往沙烏地阿拉伯吉達時遭攔下逮捕，隨後被移送至德州塔蘭特郡監獄羈押。

  • 詐團先以海外電話聯繫受害者，聲稱個資外洩、存款有風險，再要求把積蓄換成黃金交給自稱聯邦特工的人員，之後再轉運、熔化並洗錢出境。

  • 目前已確認有200多名受害者，查獲黃金超過1億3000萬元，估計總損失逾2億5000萬元；案件已擴大到40多人遭起訴，並傳出至少1人因失財自殺。

詐騙 JFK 印度

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