涉盜刷信用卡買蘋果手機手表 法拉盛36歲華男康州被捕

一名來自皇后區法拉盛的36歲華男，涉嫌使用多張遭竊信用卡資料，在康州格林威治購買蘋果手機及手表。圖為蘋果手機iPhone。（中央社）

一名來自皇后區法拉盛 的36歲華男，涉嫌使用多張遭竊信用卡資料，在康州格林威治(Greenwich)購買蘋果手機及手表，被正在當地打擊有組織零售犯罪的便衣警員盯上並逮捕。警方查獲總值2198元的蘋果產品，並指男子疑受他人指示，透過手機應用程式使用遭竊卡片資料購物，他目前面臨盜竊、支付卡盜竊及身分盜竊等多項罪名，保釋金定為25萬元。

格林威治警方表示，8月27日當天，負責打擊有組織零售犯罪的警員身穿便衣，在市中心一帶監控零售盜竊及詐騙活動，期間注意到36歲的陳宇(Yu Chen，音譯)的可疑交易行為。警方在現場查獲兩件剛購買不久的蘋果產品，包括一部價值1399元的蘋果手機及一支價值799元的蘋果手表，總值2198元。警方稱，現場調查顯示，兩件商品均使用遭竊信用卡資料購得。

完成交易後，陳宇走向附近一輛準備離開的汽車，警方隨即將他攔下調查。警方表示，他對自己為何來到格林威治、此行目的等問題說法含糊且前後不一，但在詢問過程中承認，他並不知道購物時使用的信用卡或簽帳卡究竟屬於何人，有人要求他下載一款手機應用程式，並指示他購買特定商品。

警方認為，這種做法與有組織犯罪集團從事身分盜竊和信用卡詐騙的手法相似。這類犯罪可能透過「Z-NFC」等應用程式，將竊取的信用卡資料載入手機的「鏡像數位錢包」(mirrored digital wallet)，再到商店進行未經授權的消費。

調查人員綜合陳宇使用多張卡片付款、攜帶第二部手機及現場陳述等情況後，認為有合理理由相信他涉及信用卡詐騙，將其逮捕。

陳宇目前面臨三級盜竊、支付卡盜竊、三級身分盜竊、非法持有個人身分資訊設備、冒充他人、非法使用信用卡，以及多項相關共謀罪等指控，其中部分罪名涉及多項罪數。陳宇的保釋金定為25萬元，預定於11日(周五)出庭。