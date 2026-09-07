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紐約州警告AI投資詐騙激增 全美去年損失逾80億年增38%

記者劉梓祁╱紐約報導
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紐約州警告AI投資詐騙激增，全國去年損失逾80億元，較前年增加38%。(截自州府...
紐約州警告AI投資詐騙激增，全國去年損失逾80億元，較前年增加38%。(截自州府官網)

紐約州務院消費者保護處(Division of Consumer Protection)近日警告，利用人工智能(AI)製作假聲音、假臉孔及深偽影片的投資詐騙日益猖獗，呼籲民眾對「保證獲利」、高回報及快速致富等投資機會提高警覺。

聯邦貿易委員會(FTC)數據顯示，2025年共有14萬4041名消費者通報投資詐騙損失，總額超過80億元，較2024年增加38%，每名受害者損失中位數達1萬560元，使投資詐騙成為FTC去年統計中造成損失最高的詐騙類型。

州務卿莫斯利(Walter T. Mosley)表示，騙徒如今可利用AI等技術製作愈來愈逼真、複雜的訊息，以騙取民眾辛苦賺來的金錢，「如果一件事好得不像真的，那很可能就是假的。」

州府指出，這類騙局往往從社交媒體、簡訊、交友軟件、網路廣告或電子郵件開始，騙徒先設法建立信任，再以虛假的投資機會誘使受害者匯款。隨著AI技術普及，騙徒可仿製名人或財經專家的聲音和影像，製作深偽影片及假廣告，冒充知名人士推薦「內幕消息」或聲稱可獲得保證高回報。

騙徒亦可能架設外觀專業的假投資網站或應用程式，顯示虛假的帳戶餘額、投資回報及交易紀錄，讓受害者以為資金持續增值；部分騙局甚至會先允許受害者提取小額「獲利」，藉此加深信任，再誘使其投入更多資金。

州府列出的常見手法還包括「感情投資詐騙」，即騙徒透過陌生簡訊、社交平台或交友軟件與受害者建立長期關係，再逐步談及自己的「投資成功經驗」，最後推薦所謂保證獲利的投資；另有騙徒假冒企業推出不存在的加密貨幣投資項目，或假冒政府人員，要求受害者購買金條後交給指定人士「保管」。州府強調，合法政府機構不會要求民眾以這種方式交付黃金。

此外，已遭詐騙的受害者也可能再次成為目標。騙徒會聲稱只要支付一筆費用，就能協助追回先前損失的資金，實際上則是另一層「追款詐騙」，可能造成二次損失。

消費者保護處提醒，投資詐騙常見警訊包括承諾保證或異常高的回報、催促立即投資、主動提供投資建議、要求轉到私人通訊軟件交談、要求以加密貨幣或電匯付款，以及提款前突然要求支付額外費用等；聲稱掌握「內幕消息」或「秘密致富方法」也應被視為警訊。

州府建議民眾投資前應確認四項資訊，包括投資顧問身分、公司背景、投資產品本身，以及資金實際匯往何處，可透過國家證券交易委員會(SEC)的Investor.gov等官方渠道，查核投資專業人士是否持牌、公司及產品是否註冊，以及是否有紀律處分或投訴紀錄。民眾亦不應因社交媒體人氣、名人推薦或網上好評便認定一項投資合法。

若懷疑已受騙，州府建議立即停止付款，不要再支付任何所謂「解凍」或提款費用，儘快聯絡金融機構，並保留電郵、簡訊及付款紀錄。受害者可向FTC、聯邦調查局網路犯罪投訴中心(IC3)、SEC及紐約州檢察長辦公室舉報；涉及加密貨幣或虛擬貨幣公司的案件，也可向州金融服務廳投訴。

精華 FAQ

  • 州府主要警告的是結合AI的投資詐騙，包括假聲音、假臉孔、深偽影片與假廣告，騙徒藉此冒充名人或專家，誘使民眾相信虛假的高回報投資機會。

  • FTC指出，2025年共有14萬4041名消費者通報投資詐騙損失，總額超過80億元，較2024年增加38%，每名受害者損失中位數達1萬560元，已成損失最高詐騙類型。

  • 應立即停止付款，不要再付所謂解凍費或提款費，並盡快聯絡金融機構保全資金，同時保存電郵、簡訊與付款紀錄，必要時向FTC、IC3、SEC或州檢察長辦公室舉報。

紐約州 人工智能 詐騙

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