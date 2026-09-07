退伍軍人症防控3提案衛生局反對 稱臨時檢測站或導致不當治療

市衛生局近期在市議會聽證中，對三項旨在加強退伍軍人症防控的提案表示反對與保留。圖為市衛生局長馬丁出席聽證會。(John McCarten/NYC Council Media Unit/提供)

市衛生局近期在市議會聽證中，對三項旨在加強退伍軍人症防控的提案表示反對與保留，包括疫情 期間設立臨時檢測站、要求房東向住戶提供淋浴軟管，以及規定冷卻塔每年至少清洗三次；市衛生局長馬丁(Alister Martin)表示，部分措施看似能提高安全，實際上可能導致不必要檢測、錯誤治療或損壞冷卻塔設備。

今夏上東城退伍軍人症疫情共有94人確診、11人死亡。市府檢查三個郵遞區號內183套冷卻塔系統，其中83套的初步PCR檢測呈陽性，全部被令清洗及消毒；後續培養檢測則確認59套含有活的退伍軍人菌。目前仍未確定哪座冷卻塔造成疫情，衛生局正比對病人與冷卻塔樣本的細菌基因，預計今秋完成。

第999號法案要求衛生局確認疫情群聚後三天內，在至少一個受影響郵遞區號設立免費臨時檢測站，提供症狀篩查及診斷服務，並公布多語言檢測地圖。

對此，馬丁反對以臨時站形式進行篩查，強調「退伍軍人症不是新冠」。該病不會人傳人，無症狀者接受檢測沒有公共衛生效益；有症狀者則須由醫生評估，可能需要身體檢查、胸部X光及驗血，不應在臨時站等待結果而延誤抗生素治療。

衛生局也質疑第181號法案，該案要求，只要一幢住宅有一名住戶確診，房東便須在接獲通知後24小時內，向所有住戶提供淋浴軟管及疾病資訊。衛生局指出，紐約每年有數百宗零星個案，單一病例通常不能證明大樓水管系統存在風險；不同樓宇的水管設計也未必適合安裝軟管，相關成本更不應轉嫁租客。

第1006號法案則要求冷卻塔每年至少清洗三次，其中一次須在6月或7月進行。衛生局表示，現行規定已包括兩次定期清洗、夏季清洗消毒，以及每月採樣呈陽性後的強制處理，過度使用殺菌劑可能腐蝕設備、破壞保護層，反而令系統更容易藏菌。

儘管如此，衛生局支持把樓宇局與衛生局資料交叉比對，以找出未登記冷卻塔，亦原則上支持擴大公眾教育、設立查詢熱線及分析曾與疫情相關的冷卻塔。當局並計畫建立公開冷卻塔地圖，顯示登記、檢查及採樣合規資料，但反對公布患者居住位置，以免侵犯醫療私隱。

市議會健康委員會主席舒曼(Lynn Schulman)則表示，市府不能只在疫情發生後才執行冷卻塔法規。三項受衛生局質疑的提案在聽證後均暫留委員會，尚未進入表決程序。