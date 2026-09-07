我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

世界盃女籃／義大利差點大爆冷 美國隊僅拿55分創半世紀最慘紀錄

屏東青年研學團參訪 學習國際經驗帶回家鄉

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
來自台灣屏東的33名青年在紐約及周邊地區完成12天的研學，在曼哈頓世台聯分享收穫...
來自台灣屏東的33名青年在紐約及周邊地區完成12天的研學，在曼哈頓世台聯分享收穫。(記者許君達╱攝影)

「屏東-北美青年圓夢計畫」參訪團近日在紐約及周邊地區參觀調研，行程包括聯合國下屬機構、駐紐約台北經濟文化辦事處、西點軍校以及台美僑社等。行程結束前，參訪團在位於曼哈頓的世台聯和基金會(STUF，簡稱世台聯)舉辦分享會，報告研學收穫。

「屏東-北美青年圓夢計畫」由台灣屏東縣政府支持推動，組織縣內優秀高中生赴美參觀學習。本次參訪團共有33名學員，據介紹，學員此行並非普通觀光，而是有嚴格的學習實踐任務，並由團員透過分組研學的方式完成，最終結合所學內容和屏東本地情況，提出具體的「回饋屏東行動方案」。

本次行程為期12天，參訪團學習的內容包括全球金融制度、公共治理、永續發展等宏大議題，也會從紐約的具體場域中，觀察城市與社會的運作方式、城市名片的打造與本地獨特文化的傳承發揚等細微經驗。

參訪團2日在世台聯辦公室舉辦成果發布會，有演講者表示，以前對紐約的想像只停留在摩天大廈、金融中心和觀光地標，但在實地走訪後才發現，紐約真正值得學習的不只是繁華的表象，而是在一個極端複雜多元的社會結構中，不同族群、制度、產業和公共空間如何有序運作，維持城市的有機運轉。

此外，不同的演講者也分別從屏東本地的農業、原住民文化、地方教育、文化保育等角度，講述了能帶回家鄉的紐約經驗。

精華 FAQ

  • 參訪團近日在紐約及周邊地區調研，行程包括聯合國下屬機構、駐紐約台北經濟文化辦事處、西點軍校，以及台美僑社等，內容兼具國際視野與實地觀察。

  • 計畫由屏東縣政府支持推動，組織縣內優秀高中生赴美學習，學員需分組完成研學任務，並結合所學與屏東現況，提出具體的回饋屏東行動方案。

  • 學員不只看到摩天大樓與金融中心，更觀察到多元族群、制度、產業與公共空間如何協調運作，也從農業、原住民文化、地方教育和文化保育等面向思考屏東應用。

西點軍校 曼哈頓 聯合國

上一則

紐約合法短租 首破3500戶

下一則

退伍軍人症防控3提案衛生局反對 稱臨時檢測站或導致不當治療
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

台裔網路藝術家鄭淑麗曼哈頓開展 分享跨界創作經驗

台裔網路藝術家鄭淑麗曼哈頓開展 分享跨界創作經驗
泛美近70僑領聚南加 共議青年接棒

泛美近70僑領聚南加 共議青年接棒
新澤西中文教師年會 聚焦人工智慧教學發展

新澤西中文教師年會 聚焦人工智慧教學發展
法拉盛辦「開學季」 學生、家長收穫多

法拉盛辦「開學季」 學生、家長收穫多

熱門新聞

紐約時報廣場持刀攻擊案現場遭到警方封鎖。(新華社)

美國銀行女高管時報廣場被刺身亡 她才剛請完產假復工

2026-09-01 21:30
聯邦政府新版「公共負擔」規則將於9月18日生效，紐約移民服務機構指出，「寒蟬效應」已經出現，已有亞裔家庭因擔心影響綠卡申請，要求退出白卡、糧食券等福利。(本報資料照片)

公共負擔新規9/18上路 亞裔家庭憂影響綠卡 退出白卡、糧食券福利

2026-09-01 07:22
美國東北部地區今年秋季與冬季可能迎來偏暖的氣溫，以及較少的降雪。（路透）

紐約要變天？超級聖嬰現象逼近 秋冬氣溫恐有大變化

2026-08-31 12:25
一名華裔護士值完夜班後在日落公園十字路口遭車撞身亡，肇事車輛逃逸。(擷自Google Maps)

紐約華裔護士值完夜班被車撞死 肇事駕駛逃逸

2026-08-30 11:54
納蘇郡警方調查後，2日在喜克斯維爾(Hicksville)逮捕居住皇后區木邊(Woodside)的32歲女子Fnu Tierigeli，控以企圖二級重大盜竊罪。(納蘇郡警局)

紐約長島7旬婦被騙92萬元 皇后區亞裔女嫌落網

2026-09-03 17:10
長島華裔夫婦失蹤案至今未解；與兩人銀行帳戶遭竊逾280萬元有關的吳秋菊，4日被判服刑期滿並須全額賠償。(圖由NYPD提供)

法拉盛華女盜失蹤長島夫妻280萬 判服刑期滿將遣返中國

2026-09-05 12:44

超人氣

更多 >
胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土
推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元
如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵
才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨