屏東青年研學團參訪 學習國際經驗帶回家鄉

來自台灣屏東的33名青年在紐約及周邊地區完成12天的研學，在曼哈頓世台聯分享收穫。(記者許君達╱攝影)

「屏東-北美青年圓夢計畫」參訪團近日在紐約及周邊地區參觀調研，行程包括聯合國 下屬機構、駐紐約台北經濟文化辦事處、西點軍校 以及台美僑社等。行程結束前，參訪團在位於曼哈頓 的世台聯和基金會(STUF，簡稱世台聯)舉辦分享會，報告研學收穫。

「屏東-北美青年圓夢計畫」由台灣屏東縣政府支持推動，組織縣內優秀高中生赴美參觀學習。本次參訪團共有33名學員，據介紹，學員此行並非普通觀光，而是有嚴格的學習實踐任務，並由團員透過分組研學的方式完成，最終結合所學內容和屏東本地情況，提出具體的「回饋屏東行動方案」。

本次行程為期12天，參訪團學習的內容包括全球金融制度、公共治理、永續發展等宏大議題，也會從紐約的具體場域中，觀察城市與社會的運作方式、城市名片的打造與本地獨特文化的傳承發揚等細微經驗。

參訪團2日在世台聯辦公室舉辦成果發布會，有演講者表示，以前對紐約的想像只停留在摩天大廈、金融中心和觀光地標，但在實地走訪後才發現，紐約真正值得學習的不只是繁華的表象，而是在一個極端複雜多元的社會結構中，不同族群、制度、產業和公共空間如何有序運作，維持城市的有機運轉。

此外，不同的演講者也分別從屏東本地的農業、原住民文化、地方教育、文化保育等角度，講述了能帶回家鄉的紐約經驗。