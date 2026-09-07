屏東青年研學團參訪 學習國際經驗帶回家鄉
「屏東-北美青年圓夢計畫」參訪團近日在紐約及周邊地區參觀調研，行程包括聯合國下屬機構、駐紐約台北經濟文化辦事處、西點軍校以及台美僑社等。行程結束前，參訪團在位於曼哈頓的世台聯和基金會(STUF，簡稱世台聯)舉辦分享會，報告研學收穫。
「屏東-北美青年圓夢計畫」由台灣屏東縣政府支持推動，組織縣內優秀高中生赴美參觀學習。本次參訪團共有33名學員，據介紹，學員此行並非普通觀光，而是有嚴格的學習實踐任務，並由團員透過分組研學的方式完成，最終結合所學內容和屏東本地情況，提出具體的「回饋屏東行動方案」。
本次行程為期12天，參訪團學習的內容包括全球金融制度、公共治理、永續發展等宏大議題，也會從紐約的具體場域中，觀察城市與社會的運作方式、城市名片的打造與本地獨特文化的傳承發揚等細微經驗。
參訪團2日在世台聯辦公室舉辦成果發布會，有演講者表示，以前對紐約的想像只停留在摩天大廈、金融中心和觀光地標，但在實地走訪後才發現，紐約真正值得學習的不只是繁華的表象，而是在一個極端複雜多元的社會結構中，不同族群、制度、產業和公共空間如何有序運作，維持城市的有機運轉。
此外，不同的演講者也分別從屏東本地的農業、原住民文化、地方教育、文化保育等角度，講述了能帶回家鄉的紐約經驗。
參訪團近日在紐約及周邊地區調研，行程包括聯合國下屬機構、駐紐約台北經濟文化辦事處、西點軍校，以及台美僑社等，內容兼具國際視野與實地觀察。 計畫由屏東縣政府支持推動，組織縣內優秀高中生赴美學習，學員需分組完成研學任務，並結合所學與屏東現況，提出具體的回饋屏東行動方案。 學員不只看到摩天大樓與金融中心，更觀察到多元族群、制度、產業與公共空間如何協調運作，也從農業、原住民文化、地方教育和文化保育等面向思考屏東應用。
精華 FAQ
參訪團近日在紐約及周邊地區調研，行程包括聯合國下屬機構、駐紐約台北經濟文化辦事處、西點軍校，以及台美僑社等，內容兼具國際視野與實地觀察。
計畫由屏東縣政府支持推動，組織縣內優秀高中生赴美學習，學員需分組完成研學任務，並結合所學與屏東現況，提出具體的回饋屏東行動方案。
學員不只看到摩天大樓與金融中心，更觀察到多元族群、制度、產業與公共空間如何協調運作，也從農業、原住民文化、地方教育和文化保育等面向思考屏東應用。
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