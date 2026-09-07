STAR減稅陸續發放 逾百萬屋主受惠

紐約州今年的STAR房產稅減免正陸續發放，符合資格的屋主可透過支票或銀行直接存款收到補助。(本報檔案照)

紐約州 今年的STAR房產稅減免正陸續發放，符合資格的屋主可透過支票或銀行直接存款收到補助。州稅務與財政廳表示，今年將有逾百萬名屋主獲得相關優惠，民眾也可上網查詢所在地區的發放時間，以及款項是否已經寄出。

STAR全名為School Tax Relief Program，主要目的是幫助自住房屋的屋主減輕學校房產稅負擔。符合資格者目前主要透過STAR Credit領取優惠，也就是由州府寄出支票或直接將款項存入銀行帳戶；部分較早加入計畫的屋主，則仍會直接在房產稅帳單上看到減免。

州府表示，截至8月中，已有超過20萬筆2026年度STAR抵免發出，預計到9月中前，發放數量將超過80萬筆。由於各地學校稅繳納時間不同，STAR款項不會在全州同一天寄出，而是依照各地稅務時程陸續發放。

STAR分為基本版和加強版，基本STAR主要提供給符合資格的自住房屋屋主，家庭收入上限為50萬元；加強版STAR則主要針對65歲以上屋主，2026年度的收入上限為11萬750元，房屋必須是主要住所，並符合相關收入規定。

今年長者申請加強版STAR的程序也更簡單，州府表示，已經參加STAR的屋主，如果符合年齡及收入資格，原則上可自動轉入加強版，不需要再另外向地方政府申請。

至於何時能收到錢，州府提供「STAR Credit Delivery Schedule」線上工具。屋主可選擇自己所在的郡、學區及城鎮，查看當地預計開始寄發支票或通知的日期。

州稅務廳提醒，系統顯示「已開始寄發」後，通常還需要五至十個工作日才會收到，因此即使住在同一社區，不同屋主收到支票的日期也可能不一樣。

民眾也可以使用州府的Property Tax Credit Lookup工具，查看自己的STAR抵免是否已經發出，以及過往年度的紀錄。如果遲遲未收到支票，也應先查看房產稅帳單，若帳單上已經列有STAR exemption減免，就不會再另外收到STAR支票。

新購屋或過去從未申請STAR的屋主，則需要先向州府完成STAR Credit登記，才有資格獲得相關優惠。州府也提醒屋主定期確認地址及銀行資料，以免影響款項發放。