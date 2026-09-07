紐約公校新學年限用AI 家長看法不一

紐約市近日拍板一系列公立學校AI使用政策，並全面限制對兩歲幼童至八年級學生的AI使用。圖為學生在課堂使用電腦。(美聯社)

紐約市 公校新學年將大幅限制學生使用生成式人工智能 (AI)，從兩歲幼兒班(2-K)至八年級全面暫停學生使用相關工具，高中則僅允許在特定課程及教師監督下有限使用；然而新政策引發家長的兩極反應，支持者認為學生應避免過早依賴AI、但也有反對者擔憂學生會因此錯失學習新科技的機會。

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)與教育總監薩繆爾斯(Kamar Samuels)日前宣布，2026至2027學年將實施為期一年的生成式AI限制，兩歲學童至八年級學生不得使用面向學生的生成式AI軟體，教育局也將停用或關閉38個原本可在學校使用軟體中的AI功能。

除AI限制外，新政策也收緊螢幕使用時間，兩歲學童至二年級學生原則上不進行一人一機的螢幕學習、三至五年級建議每天不超過30分鐘、六至八年級則不超過45分鐘。不過，特殊教育學生、英文學習者，以及因個別教育計畫(IEP)或504計畫需要輔助科技的學生不受相同限制。

高中則採取不同做法，市府認為青少年即將進入受AI影響愈來愈深的高等教育及職場，因此不宜完全禁止，而是讓學生在受控環境中學習。目前市府計畫試行五項經審核的AI教育工具，每周使用時間最多45分鐘，並須由教師直接監督。所有高中生每年還須完成兩次、每次45分鐘的AI素養課程，內容包括AI如何運作、資訊偏誤、隱私風險及適當使用方式。

不過，新政策在家長間出現不同反應，部分家長認為，孩子年紀尚小時應先建立閱讀、寫作與獨立思考能力，若過早依賴AI，恐影響基本學習能力，也有人支持限制學生長時間接觸螢幕。另一方面，也有家長擔心，若限制過嚴，可能讓學生錯過學習新科技的機會，與未來職場需求脫節。

近年生成式AI快速進入校園，也讓教師如何使用AI成為另一項爭議，有調查顯示，部分教師已利用AI製作教案、考題，甚至協助評分，引起家長對透明度及學生隱私的疑慮；市府新規則仍允許教師在部分行政或備課工作中使用核准AI工具，但不得利用AI為學生評分、監控行為或制定特殊教育計畫。

市府表示，目前限制僅先實施一學年，期間將蒐集學生、教師及家長意見，並評估高中試點項目的效果，再決定未來是否調整政策。