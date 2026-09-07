我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

世界盃女籃／義大利差點大爆冷 美國隊僅拿55分創半世紀最慘紀錄

紐約公校新學年限用AI 家長看法不一

記者戴慈慧╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市近日拍板一系列公立學校AI使用政策，並全面限制對兩歲幼童至八年級學生的AI...
紐約市近日拍板一系列公立學校AI使用政策，並全面限制對兩歲幼童至八年級學生的AI使用。圖為學生在課堂使用電腦。(美聯社)

紐約市公校新學年將大幅限制學生使用生成式人工智能(AI)，從兩歲幼兒班(2-K)至八年級全面暫停學生使用相關工具，高中則僅允許在特定課程及教師監督下有限使用；然而新政策引發家長的兩極反應，支持者認為學生應避免過早依賴AI、但也有反對者擔憂學生會因此錯失學習新科技的機會。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)與教育總監薩繆爾斯(Kamar Samuels)日前宣布，2026至2027學年將實施為期一年的生成式AI限制，兩歲學童至八年級學生不得使用面向學生的生成式AI軟體，教育局也將停用或關閉38個原本可在學校使用軟體中的AI功能。

除AI限制外，新政策也收緊螢幕使用時間，兩歲學童至二年級學生原則上不進行一人一機的螢幕學習、三至五年級建議每天不超過30分鐘、六至八年級則不超過45分鐘。不過，特殊教育學生、英文學習者，以及因個別教育計畫(IEP)或504計畫需要輔助科技的學生不受相同限制。

高中則採取不同做法，市府認為青少年即將進入受AI影響愈來愈深的高等教育及職場，因此不宜完全禁止，而是讓學生在受控環境中學習。目前市府計畫試行五項經審核的AI教育工具，每周使用時間最多45分鐘，並須由教師直接監督。所有高中生每年還須完成兩次、每次45分鐘的AI素養課程，內容包括AI如何運作、資訊偏誤、隱私風險及適當使用方式。

不過，新政策在家長間出現不同反應，部分家長認為，孩子年紀尚小時應先建立閱讀、寫作與獨立思考能力，若過早依賴AI，恐影響基本學習能力，也有人支持限制學生長時間接觸螢幕。另一方面，也有家長擔心，若限制過嚴，可能讓學生錯過學習新科技的機會，與未來職場需求脫節。

近年生成式AI快速進入校園，也讓教師如何使用AI成為另一項爭議，有調查顯示，部分教師已利用AI製作教案、考題，甚至協助評分，引起家長對透明度及學生隱私的疑慮；市府新規則仍允許教師在部分行政或備課工作中使用核准AI工具，但不得利用AI為學生評分、監控行為或制定特殊教育計畫。

市府表示，目前限制僅先實施一學年，期間將蒐集學生、教師及家長意見，並評估高中試點項目的效果，再決定未來是否調整政策。

精華 FAQ

  • 新政策將2-K至8年級學生全面排除於面向學生的生成式AI工具之外，高中則不採全面禁止，而是改為在特定課程與教師監督下有限使用，顯示政策依年齡分層管理。

  • 政策同時縮減螢幕使用：2-K至2年級原則上不做一人一機學習，3至5年級每日建議不超過30分鐘，6至8年級不超過45分鐘，但特殊教育、英文學習者及需輔助科技者不受限。

  • 支持者認為孩子應先建立閱讀、寫作與獨立思考能力，避免過早依賴AI；反對者則擔心限制過嚴，會讓學生錯失接觸新科技的機會，未來與職場需求脫節。

紐約市 曼達尼 人工智能

上一則

STAR減稅陸續發放 逾百萬屋主受惠

下一則

暖化加劇 紐約面臨高溫洪災危機
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約公校新規 八年級以下禁用AI、電子裝置也收緊

紐約公校新規 八年級以下禁用AI、電子裝置也收緊
紐約開學倒數 聚焦強化師生連結 新學年AI、螢幕限制上路

紐約開學倒數 聚焦強化師生連結 新學年AI、螢幕限制上路
紐約市擬祭新規 禁止公立學校8年級以下學生用AI

紐約市擬祭新規 禁止公立學校8年級以下學生用AI
紐約市教育局令暫停採購軟體 各校校長憂開學亂套

紐約市教育局令暫停採購軟體 各校校長憂開學亂套

熱門新聞

紐約時報廣場持刀攻擊案現場遭到警方封鎖。(新華社)

美國銀行女高管時報廣場被刺身亡 她才剛請完產假復工

2026-09-01 21:30
聯邦政府新版「公共負擔」規則將於9月18日生效，紐約移民服務機構指出，「寒蟬效應」已經出現，已有亞裔家庭因擔心影響綠卡申請，要求退出白卡、糧食券等福利。(本報資料照片)

公共負擔新規9/18上路 亞裔家庭憂影響綠卡 退出白卡、糧食券福利

2026-09-01 07:22
美國東北部地區今年秋季與冬季可能迎來偏暖的氣溫，以及較少的降雪。（路透）

紐約要變天？超級聖嬰現象逼近 秋冬氣溫恐有大變化

2026-08-31 12:25
一名華裔護士值完夜班後在日落公園十字路口遭車撞身亡，肇事車輛逃逸。(擷自Google Maps)

紐約華裔護士值完夜班被車撞死 肇事駕駛逃逸

2026-08-30 11:54
納蘇郡警方調查後，2日在喜克斯維爾(Hicksville)逮捕居住皇后區木邊(Woodside)的32歲女子Fnu Tierigeli，控以企圖二級重大盜竊罪。(納蘇郡警局)

紐約長島7旬婦被騙92萬元 皇后區亞裔女嫌落網

2026-09-03 17:10
長島華裔夫婦失蹤案至今未解；與兩人銀行帳戶遭竊逾280萬元有關的吳秋菊，4日被判服刑期滿並須全額賠償。(圖由NYPD提供)

法拉盛華女盜失蹤長島夫妻280萬 判服刑期滿將遣返中國

2026-09-05 12:44

超人氣

更多 >
胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土
推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元
如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵
才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨