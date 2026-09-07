暖化加劇 紐約面臨高溫洪災危機

全球升溫很可能在未來數年突破攝氏1.5度，氣候專家警告，對紐約而言，這將意味著更頻繁的極端高溫和洪水、加劇的海岸侵蝕，以及更長的蜱蟲活動期。(美聯社)

聯合國環境規畫署(UNEP)日前發布最新報告，指出全球升溫很可能在未來數年突破攝氏度1.5度。氣候專家警告，對紐約而言，這將意味著更頻繁的極端高溫和洪水、加劇的海岸侵蝕，以及更長的蜱蟲活動期。值得注意的是，美國東北部夜間氣溫也持續升高，意味熱浪 來襲時，即使太陽下山，也可能愈來愈難降溫。

暖冬讓蜱蟲更易存活繁殖

霍夫斯特拉大學(Hofstra University)大氣科學教授伯恩哈特(Jase Bernhardt)指出，美國東北部不僅白天變熱，夜間最低氣溫的上升尤其值得注意。這在熱浪期間相當危險，因為缺乏空調的居民在經歷白天高溫後，晚上也難以獲得降溫和喘息的機會。

冬季變暖也可能改變紐約的生態環境，伯恩哈特表示，無霜期和植物生長季延長，加上冬季縮短，使蜱蟲更容易存活和繁殖，活動時間也隨之延長，是長島蜱蟲活躍及蜱媒疾病高發的重要因素之一。

紐約市 尤德爾灣保護委員會(Udalls Cove Preservation Committee)負責人穆格丹(Walter Mugdan)此前也指出，冬季愈溫暖，能存活至翌年春季的昆蟲通常愈多，包括蜱蟲及近年紐約積極防治的斑衣蠟蟬(spotted lanternfly)。

暴雨、海岸侵蝕風險上升

氣候暖化 帶來的另一項威脅則來自水，紐約環境倡議組織Environmental Advocates of New York旗下氣候法律項目負責人賓德(Jon Binder)表示，今後全球氣溫每增加一小部分，都可能轉化為地下室淹水、海岸線侵蝕，以及海水侵入納蘇、蘇福克兩郡地下含水層等更具體的生活問題。

在紐約市，強降雨還可能增加城市排水系統的負擔，皇后區牙買加灣生態觀察組織(Jamaica Bay Ecowatchers)負責人蒙迪(Dan Mundy Jr.)此前指出，持續強降雨可能增加合流式下水道溢流(combined sewer overflow)風險；當大量雨水短時間湧入系統並超出處理能力，汙水與雨水混合物可能排入附近水域，對牙買加灣等生態系統造成壓力。

長島沿海則直接面臨海平面上升及侵蝕，東漢普頓(East Hampton)居民、長島塞拉俱樂部(Sierra Club)負責人法蘇洛(Jane Fasullo)表示，其家族70多年前購買的一處濱水土地，如今即使在低潮期間，也已有接近一半被水覆蓋，過去露出水面的沙丘如今在較高潮位時也會被淹沒。

聯合國強調，突破1.5度並不代表減排行動已失去意義，升溫每少零點幾度，都可能降低極端天氣及其他氣候災害的程度。紐約州府表示，自2021年以來已承諾投入887億元於清潔能源項目，另投資30億元提升基礎設施抵禦氣候災害的能力，包括長島沿海防洪及海岸防護工程。