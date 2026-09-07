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紐約合法短租 首破3500戶

記者戴慈慧╱紐約報導
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旅宿平台Vrbo上可見紐約市及周邊地區的短租房源與價格。紐約市近年持續加強短期出...
旅宿平台Vrbo上可見紐約市及周邊地區的短租房源與價格。紐約市近年持續加強短期出租管理，出租30天以下的住宅須符合市府相關規定。(取自Vrbo官網)

紐約市嚴格管理Airbnb等短期出租近三年，最新數據顯示，目前全市合法短租登記首次突破3500戶，其中超過四分之三由屋主經營。市府表示，合法短租仍可在現行制度下進行，但違規案件主要集中在公司持有的物業，以及三戶以上的多戶住宅。

紐約市特別執法辦公室(Office of Special Enforcement, OSE)最新公布2026財年短租資料。2025年7月至2026年6月期間，市府新核准超過460件短租登記，使目前有效登記總數增至3500件以上。

從登記者身分來看，76%是房屋所有人，租客占24%；所有合法登記住宅中，一家庭及二家庭住宅占68%，顯示目前合法短租主要集中在屋主自住的小型住宅。

紐約市「18號地方法」(Local Law 18)於2022年通過，Airbnb、Vrbo及Booking.com等平台自2023年起，在接受30天以下的短租訂單前，必須先確認房東已完成市府登記。

不過，完成登記並不代表屋主可以自由將整套住宅短租出去。依現行規定，30天以下的短租，一般要求房屋的永久居住者在房客住宿期間同住，且最多只能接待兩名付費房客。即使房屋是自己所有，若屋主不在場而將整套住宅出租，仍可能構成違規。

此外，租金管制住宅及紐約市房屋局(NYCHA)住宅也不能申請短租登記。市府表示，2026財年共有65件涉及租金管制住宅的申請遭拒；自短租登記制度實施以來，已有618個可負擔住房單位未被納入合法短租市場。

在執法方面，違規案件也呈現明顯集中，市府數據顯示，約三分之二的傳票開給有限責任公司(LLC)等企業實體，六成案件則發生在三戶或以上的多戶住宅。換言之，相較一般屋主偶爾出租房間，市府查處的違規案件更多出現在較具商業性質的短租經營。

OSE執行主任克洛斯納(Christian J. Klossner)表示，18號地方法並不是全面禁止短租，而是要求出租者遵守既有住房規定並完成登記，同時讓訂房平台在接受交易前確認出租是否合法。

Airbnb、Vrbo及Booking.com等平台自2023年起，在接受30天...
Airbnb、Vrbo及Booking.com等平台自2023年起，在接受30天以下的短租訂單前，必須先確認房東已完成市府登記。(美聯社)

精華 FAQ

  • 根據OSE公布的2026財年資料，2025年7月至2026年6月間新核准超過460件短租登記，帶動全市有效登記總數首次超過3500戶，顯示在嚴格管理下仍有一定合規需求。

  • 目前合法登記中，76%由房屋所有人申請，租客占24%；住宅類型則以一家庭及二家庭住宅為主，占68%，反映合規短租多集中在屋主自住的小型住宅。

  • 依18號地方法，30天以下短租通常要求永久居住者同住且最多接待2名付費房客；租金管制住宅與NYCHA住宅也不能登記，因此無人同住整套出租、企業持有物業及多戶住宅更易被查處。

租客 紐約市 Airbnb

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