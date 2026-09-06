錢鍾書《圍城》英文新版問世 李翊雲解讀經典

中國現代文學經典、錢鍾書唯一完成的長篇小說「圍城」(Fortress Besieged)，近日由美國出版社New Directions重新推出英文新版，並邀請華裔作家李翊雲撰寫新版導讀。(New Directions)

中國現代文學經典、錢鍾書唯一完成的長篇小說「圍城」(Fortress Besieged)，近日由美國出版社New Directions重新推出英文新版，並邀請華裔 作家李翊雲撰寫新版導讀。李翊雲以「堡壘中的人生」(Life in the Fortress)為題，撰文回望自己與「圍城」的閱讀經驗，文章在近日刊登「紐約書評」(The New York Review of Books)，讓這部1947年問世的中文小說近80年後，再度進入英語文學讀者視野。

新版仍採用Jeanne Kelly與華裔學者Nathan K. Mao於1979年完成的經典英譯，並保留已故耶魯大學 歷史學家史景遷(Jonathan D. Spence)所作前言，同時新增李翊雲的導讀。電子書已於8月25日推出，560頁紙本定於本月15日在美國上市。

「圍城」以抗日戰爭初期為背景，主人公方鴻漸留學歐洲多年，拿著一張虛構大學的假博士文憑返回上海，在感情、求職、學界與婚姻之間一路碰壁。小說以尖刻幽默描寫知識分子的虛榮、自欺與人際關係。

李翊雲在文章中回憶，她十多歲時第一次讀「圍城」。這部1947年出版、其後一度絕版的小說，在1990年被改編成電視劇後重新風靡中國，人物甚至成為日常生活中用來形容身邊人的「原型」。

李翊雲認為，「圍城」格外特殊之處，也在於它所描繪的時代。小說故事發生於1937至1938年，正值全面抗戰初期，但戰爭並沒有以通常的宏大敘事方式占據小說中心。她形容這本書的存在本身近乎一個奇蹟，甚至將其比作「沒有戰爭的『戰爭與和平』」。

李翊雲也在文章中寫及自己家族對戰爭的記憶。她的曾祖父在日軍占領期間被強迫勞動，後因腿有殘疾、無法有效工作而遭殺害；一名叔父八歲時與朋友外出，回家後才發現家人在日軍逼近時已逃難，此後曾數月獨自在遭轟炸的鄉間流浪。這些家族記憶，也構成她重新理解「圍城」時的歷史背景。

New Directions形容，此書為20世紀中國重要小說及世界文學中的諷刺經典；李翊雲則希望透過此次新版，把一部許多中文讀者幾乎耳熟能詳的作品，重新帶到當代英語讀者面前。