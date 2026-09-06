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紐約開學倒數 聚焦強化師生連結 新學年AI、螢幕限制上路

記者馬璿╱紐約報導
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紐約市公立學校2026學年度將於9月10日開學。(取自市長辦公室)
紐約市公立學校2026學年度將於9月10日開學。(取自市長辦公室)

紐約市公立學校將於10日開學，市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)5日表示，新學年他將把重點放在強化師生之間的連結。為達到此目標，市府本周稍早宣布，八年級以下課堂禁用人工智慧(AI)，加上先前實施的手機禁令與新訂的螢幕使用時間限制，盼為校園帶來新的互動方式。

薩謬思5日走訪第150小學時表示，開學日對他而言意義重大。教師在協助學生成功的過程中扮演關鍵角色，「我希望他們知道，教育的核心就是連結，最強大的莫過於一位優秀、充滿熱忱的老師與學生之間建立的連結。」

針對新學年的變化，薩謬思表示，市府本周宣布的八年級以下教室禁止使用AI規定，將與既有的手機禁令、新增的螢幕使用時間限制相互配合。目的是為了讓學童有更多時間能彼此連結、學習欣賞他人與課堂內容，「我認為這會創造出一種全新的連結方式。」

第150小學校長維多利諾(Nico Victorino)亦陪同走訪，並表示，該校今年預計有370名學生就讀，教師人數逾20人，因應小班制法規(class-size law)上路，學校也擴大了師資編制。

根據市府最新出台的AI禁令，學前班至八年級、約60萬名學生下學年起將全面禁止在課堂使用生成式AI，只有包括如寫程式軟體等「經核准的教學課程」、協助身心障礙學生與英語學習生的輔助科技工具、以及電子書、機器人課程與電腦化測驗等可列作例外。教師方面則被禁止利用AI批改作業、處理危機事件，或用於決定學生升學與畢業等評分。

精華 FAQ

  • 教育總監薩謬思表示，新學年最重要的目標是強化師生之間的連結。他認為教育的核心不只是課程內容，而是老師與學生建立的信任、互動與支持關係。

  • 新學年將同步實施八年級以下課堂禁用AI、既有手機禁令，以及新增的螢幕使用時間限制。市府希望藉此減少分心，讓學生有更多時間彼此交流並專注課堂。

  • 這項規定涵蓋學前班至八年級、約60萬名學生，原則上禁止在課堂使用生成式AI。教師也不得用AI批改作業、處理危機事件，或作為升學與畢業評分依據。

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