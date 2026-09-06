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長者醫療與財產法律規畫 要趁早

記者顏潔恩╱紐約報導
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必達·白安律師事務所客戶關係經歷羅亦純(右)、資深老年法律律鄺艷蓮(左)受邀，講...
必達·白安律師事務所客戶關係經歷羅亦純(右)、資深老年法律律鄺艷蓮(左)受邀，講解有關長者醫療與財產法律規畫的課題。(視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)Spring Creek圖書館舉辦的「老年法律研討會」，邀請必達·白安律師事務所(Pitta & Baione LLP)的客戶關係經歷羅亦純、資深老年法律律鄺艷蓮講解有關長者醫療與財產法律規畫的課題。兩人指出，晚年法律規畫更重要的是提前安排，當自己因突發狀況失去為自己作主的意識時，有誰可以代表自己、以及可替自己做哪些決定。

鄺艷蓮首先介紹了三份重要的法律文件，分別為授權書(Power of Attorney)、醫療委託書(Health Care Proxy)、以及生前意願書(Living Will)，他們分別處理財產與醫療方面的不同需求；醫療委託書的主要作用，是指定一個自己信任的人，在自己失去作出醫療決定的能力時，代替自己與醫生和醫療團隊溝通，並作出醫療相關的決定，因此提早指定代理人，可以避免家人在緊急情況下不知道由誰作決定的局面。

紐約州為例，醫療委託書有官方表格，不一定需要律師協助，而簽署時通常需要兩位年滿18歲的證人，並不建議讓被指定的代理人擔任證人，以避免可能的利益衝突；律師也提醒，醫療委託書最好指定一位主要代理人、再指定一位後備代理人，而不是同時指定兩個人作為代理人，以減少未來家人間可能會出現的爭議。

人們第一次聽到生前意願書時，常以為它就是「遺囑」，但兩者用途其實完全不同；一般所說的遺囑，是處理過世後的遺產分配，但生前意願書則是在當事人仍然活著、但可能無法表達意願時，提前說明自己對醫療治療的選擇。

例如，在特定醫療情況下，自己是否希望使用維生設備、接受某些維持生命的治療，以及在什麼情況下希望停止某些治療等，都可以透過生前意願表達。

除醫療之外，另一個重要的部分就是涉及財產與經濟事務的管理的「授權書」，它賦予代理人非常廣泛的法律權力，因此在簽署之前，當事人一定要清楚知道究竟授予對方哪些權力；例如，有些授權書可能允許代理人處理銀行帳戶、房地產或其他資產，甚至可能包括贈予財產、轉移資產或設立信託等權力，若沒有仔細了解內容，就可能在自己沒有意識到的情況下，給予他人非常大的財產處理權。

鄺艷蓮建議，授權書最好由律師協助準備，而不是單純在網路上下載一份制式表格後直接簽署；此外她也提到，法律文件並不是「簽一次就永遠不用管」，隨著年齡、家庭狀況、財產狀況以及未來照護需求改變，都應該定期檢視。

精華 FAQ

  • 講者強調，晚年法律規畫最重要的是提早安排，包括醫療與財產文件都要先準備好，避免突發狀況發生時，自己失去表達意願能力，家人卻無法立即依法代為決定。

  • 醫療委託書是指定代理人代作醫療決定；生前意願書是事先說明自己對維生治療的選擇；授權書則涉及財產與經濟事務，可讓代理人處理銀行、房產等事項。

  • 因為授權書賦予代理人很廣的法律權力，可能包含轉移資產、贈與財產或設立信託等內容，若未看清條款就簽署，可能在不自知下給出過大的財產處理權。

布碌崙 布魯克林 紐約州

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