「臨時存儲」雙人展 華埠456畫廊展出

「臨時存儲」雙人展登華埠456畫廊，陶瓷、文字承載記憶與未定意義；右起為汪言、陳米。(記者劉梓祁╱攝影)

美華藝術協會(Chinese American Arts Council)旗下456畫廊與ETA Gallery近日推出雙人展「臨時存儲」(Temporary Storage)，展出陳米(Mi Chen)與汪言(Yan Wang)的最新創作，透過陶瓷、版畫、文字、聲音與裝置，探討語言、記憶、身體及物件如何承載尚未被固定的意義；展覽由何晏如(Ariel He)及胡穌蕊(Cicy Hu)策展，展期至18日。

策展人表示，兩位藝術家雖從不同媒介與方法出發，但作品均不希望將單一敘事或既定解讀強加予觀眾。策展團隊因此以「存儲」作為兩人之間的連接點，希望作品既儲存想法、情緒和故事，觀者又可能在不同時間賦予其新的理解，使其始終處於流動狀態。

何晏如、胡穌蕊指出，展名中的「臨時」與「存儲」看似矛盾，卻正是兩人希望保留的張力。她們說，藝術家完成作品後往往需要尋找地方存放，而對曾有搬遷、留學經驗的人而言，工作室與居所本身也具有臨時性；與此同時，作品的意義也則不固定，不同觀眾可能帶走不同理解。

陳米目前在耶魯大學 藝術學院攻讀藝術碩士，具平面設計與視覺藝術背景。她將標點、字形及排版從原本的語言功能中抽離，讓人先「觀看」形式，再決定是否「閱讀」其意義。她說，自己一直對設計與藝術之間模糊的地帶感興趣，尤其關注字形(glyph)在失去原有語言功能後，是否仍能以形狀、節奏及物件產生新的感受。

她展出的陶瓷作品，皆由常見標點符號轉化而來。她說，引號、括號與星號不再要求觀眾直接「讀懂」，而成為可以從外形與聯想出發的物件。

較具私人色彩的作品「The Cradle」則將嬰兒床與棺材兩種形態合為一體。陳米表示，她會想像自己在人生不同階段的死亡，作品中也放入牙齒等反覆出現在其創作中的符號；她希望即使面對死亡等沉重主題，也不必刻意以沉重方式呈現，而可以用帶有玩笑、童稚甚至荒誕的形式去接近。

出生於北京、現往返紐約與芝加哥生活創作的汪言，則從版畫、書籍藝術延伸至陶瓷及裝置。她在展覽中的「Pillow」系列取材自中國古代陶瓷枕，並將自己在不同地方收集的石頭壓入泥土表面，再翻模製作出一系列外形相近、細節各異的陶瓷枕。她說，自己對古代器物脫離原有歷史語境之後，如何被今日重新觀看十分感興趣，也希望藉由枕頭這一私密物件思考「集體做夢」及個人與歷史之間的關係。

這批陶瓷枕有的使用青花等傳統語彙，展場中又加入稻米等與藝術家童年記憶相關的元素。汪言表示，祖父母過去在鄉下種植水稻，她有意將古代陶瓷形式、較近現代的生活器物，以及自己的童年經驗疊合在一起，讓「集體」與「個人」同時存在於作品之中。她也將人的頭腦形容為一種「storage」，儲存不同年代與個人的歷史，而枕頭本身亦成為承接這些歷史的容器。