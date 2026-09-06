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黃敏儀辦返校派對發放物資 數百家庭參加

記者戴慈慧／紐約報導
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紐約市議會副領袖黃敏儀宣布，為母校JHS 189爭取40萬元市府經費，用於科技設...
紐約市議會副領袖黃敏儀宣布，為母校JHS 189爭取40萬元市府經費，用於科技設備升級及校園改善。(黃敏儀辦公室提供)

紐約市議會副領袖黃敏儀(Sandra Ung)近日在法拉盛選區辦公室前舉辦第二屆「UNG-believable」返校派對，數百名家庭、學生及社區居民參加。現場有30多個非營利組織、政府機構與社區團體設攤，提供各類服務資訊，並發放數百個免費書包、文具、書籍及其他返校用品。

活動由國會眾議員孟昭文(Grace Meng)、皇后區長理查茲(Donovan Richards)、皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)、州參議員劉醇逸(John Liu)及州眾議員金兌錫(Ron Kim)共同協辦。

黃敏儀表示，返校派對不只是發放物資，也希望在暑假結束前，把社區家庭、學校及服務機構聚在一起，讓學生在開學前獲得所需資源。她說，看到不同社區組織一同投入、支持青少年成長，是這項活動最重要的意義之一。

除了返校用品，現場也安排武術、街舞、中國扯鈴等表演與活動。參與單位包括王嘉廉社區醫療中心、法拉盛基督教青年會(YMCA)、紐約市消防局(FDNY)、紐約市警局(NYPD)、皇后區公共圖書館、韓人家庭服務中心、大紐約韓人社區服務中心(KCS)及紐約市移民事務辦公室等。

活動中，黃敏儀也向第25學區總監丹特納(Michael Dantona)及189初中(JHS 189)校長布萊德利(Brian Bradley)展示40萬元撥款支票。這筆經費由她在2027財政年度市府預算中爭取，將用於校內科技設備升級及其他改善工程。189初中位於法拉盛巴克萊大道(Barclay Avenue)。

黃敏儀表示，這40萬元只是今年教育經費的一部分。她在2027財政年度預算中，共為市議會第20選區學校爭取340萬元資本經費，將用於體育館及洗手間翻修、校園安全設備與科技更新等項目。

精華 FAQ

  • 活動由紐約市議會副領袖黃敏儀在法拉盛選區辦公室前舉行，吸引數百名家庭、學生與居民參加，並由多位民選官員共同協辦。

  • 現場有30多個非營利組織、政府機構與社區團體設攤，發放免費書包、文具、書籍等用品，也提供醫療、教育、警政與移民等服務資訊。

  • 她向第25學區總監與JHS 189校長展示40萬元撥款支票，用於科技設備升級；另在2027財政年度共爭取340萬元資本經費，涵蓋體育館、洗手間、校安與科技更新。

皇后區 凱茲 眾議員

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