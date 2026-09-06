州府追加3600萬 金援性侵危機援助中心

州長霍楚28日宣布投入3600萬元的州府資金給性侵危機援助中心，以應對該中心此前經費遭削減導致員工裁員、服務減少的情況。(取自州長辦公室Flickr)

紐約州 長期提供服務的性侵 危機援助中心(rape crisis centers)和兒童倡導中心(child advocacy centers)此前面臨大幅和未預期的經費削減，導致裁員以及其他服務縮減；為應對這些服務的削減，州長霍楚 (Kathy Hochul)宣布投入3600萬元的州府資金，確保性侵受害者可獲得需要的資源。

這些服務機構表示，今年7月才得知經費遭削減，當時紐約州受害者服務辦公室(OVS)重新分配了7400萬元的聯邦補助金。

霍楚早前接受NBC New York訪問時承認，隨著聯邦資金減少，同時又有100多個機構提出更多的資金需求，讓預算分配變得很挑戰。

她表示，在了解到部分民眾可能因此無法獲得服務、尤其是在聯邦經費遭削減的情況下，州府決定採取行動；今年追加投入3600萬元給性侵危機援助中心，明年也將再提供額外資金。

霍楚也表示，自己對確保這些服務獲得資金有著特殊的情感連結，她指出母親在一個充滿家庭暴力的氛圍中長大，激發她後來成為其他女性權利的倡導者，「那個年代，這些女性被稱為『受虐妻子(battered wives)』，而且當時根本沒有法律保護她們。」