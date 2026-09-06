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ICE執法逢開學季 移民團體提醒學生入學權益與安全資源

記者劉梓祁╱紐約報導
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ICE執法升溫逢開學季，移民事務辦公室主任阿里(中)等人，提醒學生入學權益與安全...
ICE執法升溫逢開學季，移民事務辦公室主任阿里(中)等人，提醒學生入學權益與安全資源。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市公校將於10日開學，在聯邦移民執法持續引發移民家庭憂慮之際，紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)近日聯同市公校、市長移民事務辦公室及多個教育和移民倡議團體集會，提醒移民家庭，無論學生本人或家長的移民身分如何，兒童均有權進入紐約市公校就讀；市府同時呼籲，家長提前更新緊急聯絡人資料，並了解遇到移民執法人員時可採取的應對措施。

紐約移民聯盟執行長阿瓦德(Murad Awawdeh)表示，學生能否安心上學、正常出勤和學習，取決於家庭是否相信從前往公車站到進入校園都能保持安全；但他強調，紐約市公校仍應是所有兒童可以獲得穩定及歸屬感的地方，不論移民身分或家中使用何種語言，每名兒童都有接受免費公立教育的權利。

市長移民事務辦公室主任阿里(Faiza N. Ali)表示，市府正與社區團體及其他市府機構合作，關注移民執法活動，並以多種語言發放「了解你的權利」(Know Your Rights)資訊；同時擴大快速應變及綜合移民法律諮詢服務。需要移民法律資訊的居民，可致電市長移民事務辦公室法律支援熱線(800)354-0365，以首選語言獲得免費及保密協助。

阿里也提醒家長，在新學年開始前應確認學校掌握最新的緊急聯絡資料，並清楚列明若家長無法接送時，可由哪名可信任人士代為接走孩子；家庭亦可考慮事先指定可信任人士，在家長因突發情況無法照顧子女時代為照料及作出必要決定。

ICE執法升溫逢開學季，市公校總監薩繆爾斯(中)等人，提醒學生入學權益與安全資源...
ICE執法升溫逢開學季，市公校總監薩繆爾斯(中)等人，提醒學生入學權益與安全資源。(記者劉梓祁╱攝影)

市公校總監薩繆爾斯(Kamar Samuels)表示，所有兒童均可在紐約市公校註冊入學，市公校正加強校方與「非地方執法人員」接觸時的處理規程。他表示，除非法律要求，市公校不會同意非地方執法人員進入校園。

在實際入學程序方面，紐約移民聯盟教育政策經理Yasmin Naji表示，家長可透過MySchools.nyc查找公校及課程，也可聯絡Family Welcome Center協助新生、返校學生或轉校學生辦理入學；家長可致電(718)935-2828預約，並要求以自己偏好的語言獲得協助。

學校辦理註冊時可能要求家長提供學生年齡證明、最近一次成績單或學業紀錄、住址證明及疫苗紀錄等，但Naji強調，即使家庭無法立即提供所有文件，也不能僅因此拒絕兒童入學。對居住在臨時住所的學生，聯邦法律仍保障其即使缺少一般入學文件，仍有立即註冊入學的權利。

精華 FAQ

  • 當局強調，無論學生或家長的移民身分如何，所有兒童都有權進入紐約市公校就讀，且可享免費公立教育，不得因身分而被拒絕入學。

  • 市府透過多語言發放「了解你的權利」資訊，並擴大快速應變與移民法律諮詢服務；居民也可致電(800)354-0365，獲得免費且保密的法律協助。

  • 可以。學校可能要求年齡證明、成績單、住址與疫苗紀錄，但若家庭暫時無法提供完整文件，不能只因缺件拒絕入學；臨時住所學生也享立即註冊權利。

移民 ICE 紐約市

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