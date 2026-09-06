紐約市8月9起交通致命事故 肇事逃逸破案率長期僅1%
一名華裔護士8月29日在布碌崙(布魯克林)日落公園的一個路口遭遇致命車禍，肇事司機事後逃逸。事後當地民眾和民代憤怒發聲，要求市府立即改進事發路段的交通動線。據統計，紐約市在8月之內就因交通事故而失去了九條生命。不過警方數據顯示，紐約市交通肇事逃逸案件的整體破案率長期維持在1%上下。
根據紐約市警(NYPD)的公開犯罪統計數據庫，從2023初至2025年底，全市共接到交通肇事逃逸的報案11萬2214起，但只有1104起案件標注為「已逮捕」，僅占總數的0.98%。市警的肇事案件統計分為單純財產損失以及設計人員傷亡兩種，在新冠疫情結束後，2024年致人傷亡的肇事逃逸案件達到最高峰，全年共發生9088起，2025年則略有減少，降至8372起。如果排除單純財損的案件、只計算有人傷亡的逃逸事件，三年內的平均逮捕率也僅為3.6%。
在市警的季度犯罪率報告中，還列出了「嚴重傷人」的交通肇事案件數量，2023至2025年分別為59、76和60起，逮捕率分別為23%至27%不等。雖然此類案件的破案率有所提升，但每年依舊有超過七成的交通肇事者在逃逸後逍遙法外。此外，警方將死亡事故納入「嚴重傷人」類案件，並未單獨統計，所以無法得知到底有多少奪走人命的肇事者被繩之以法。而由於肇事者無法抓到，受害者的保險、索賠等問題都很難透過正常途徑完成。
根據美國汽車協會(AAA)以及等專業機構的分析，逃逸者難以被追責由多方面原因構成，包括有效取證困難、調查資源不足等。此外，紐約州法對於交通肇事的起訴門檻很高，導致檢方和警方對於此類案件的偵查熱情低落。
內文指出，紐約市在8月之內因交通事故失去9條生命，其中包括布碌崙日落公園一名華裔護士遭致命車禍後，肇事司機逃逸的案件。 根據NYPD公開數據，2023初至2025年底共接獲11萬2214起肇事逃逸報案，但只有1104起標註為已逮捕，整體逮捕率僅0.98%，約等於1%。 文章指出，逃逸者難追責與取證困難、調查資源不足有關，且紐約州法對起訴門檻偏高，導致警方與檢方偵辦動力不足，受害者保險與索賠也更難順利進行。
精華 FAQ
內文指出，紐約市在8月之內因交通事故失去9條生命，其中包括布碌崙日落公園一名華裔護士遭致命車禍後，肇事司機逃逸的案件。
根據NYPD公開數據，2023初至2025年底共接獲11萬2214起肇事逃逸報案，但只有1104起標註為已逮捕，整體逮捕率僅0.98%，約等於1%。
文章指出，逃逸者難追責與取證困難、調查資源不足有關，且紐約州法對起訴門檻偏高，導致警方與檢方偵辦動力不足，受害者保險與索賠也更難順利進行。
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