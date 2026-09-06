紐約市8月9起交通致命事故 肇事逃逸破案率長期僅1%

NYPD數據顯示，紐約市交通肇事逃逸案件的偵破率僅為1%，即使是造成嚴重傷亡的逃逸案，也有超過七成的肇事者逍遙法外。研究發現，紐約州對於交通事故的刑事司法制度的局限一定程度上加劇了嫌犯逍遙法外的情況。圖為曼哈頓華埠傷亡事故頻發的堅尼路一處路口。(記者許君達╱攝影)

一名華裔 護士8月29日在布碌崙 (布魯克林)日落公園的一個路口遭遇致命車禍，肇事司機事後逃逸。事後當地民眾和民代憤怒發聲，要求市府立即改進事發路段的交通動線。據統計，紐約市 在8月之內就因交通事故而失去了九條生命。不過警方數據顯示，紐約市交通肇事逃逸案件的整體破案率長期維持在1%上下。

根據紐約市警(NYPD)的公開犯罪統計數據庫，從2023初至2025年底，全市共接到交通肇事逃逸的報案11萬2214起，但只有1104起案件標注為「已逮捕」，僅占總數的0.98%。市警的肇事案件統計分為單純財產損失以及設計人員傷亡兩種，在新冠疫情結束後，2024年致人傷亡的肇事逃逸案件達到最高峰，全年共發生9088起，2025年則略有減少，降至8372起。如果排除單純財損的案件、只計算有人傷亡的逃逸事件，三年內的平均逮捕率也僅為3.6%。

在市警的季度犯罪率報告中，還列出了「嚴重傷人」的交通肇事案件數量，2023至2025年分別為59、76和60起，逮捕率分別為23%至27%不等。雖然此類案件的破案率有所提升，但每年依舊有超過七成的交通肇事者在逃逸後逍遙法外。此外，警方將死亡事故納入「嚴重傷人」類案件，並未單獨統計，所以無法得知到底有多少奪走人命的肇事者被繩之以法。而由於肇事者無法抓到，受害者的保險、索賠等問題都很難透過正常途徑完成。

根據美國汽車協會(AAA)以及等專業機構的分析，逃逸者難以被追責由多方面原因構成，包括有效取證困難、調查資源不足等。此外，紐約州法對於交通肇事的起訴門檻很高，導致檢方和警方對於此類案件的偵查熱情低落。