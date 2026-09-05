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老宅兩度淹水恐遭拆屋 收購計畫尚未到位 一家無處安身

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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皇后區一戶家庭在同一年內兩度遭遇嚴重洪水，居住34年的住宅因地基受損，被紐約市樓...
皇后區一戶家庭在同一年內兩度遭遇嚴重洪水，居住34年的住宅因地基受損，被紐約市樓宇局(DOB)下令撤離並面臨緊急拆除。(路透)

皇后區一戶家庭在同一年內兩度遭遇嚴重洪水，居住34年的住宅因地基受損，被紐約市樓宇局(DOB)下令撤離並面臨緊急拆除。一家人表示，大量生活用品及家傳物品仍留在屋內，卻因建築安全問題無法進入取回；更令他們無奈的是，市府不久前才開始了解當地居民是否願意接受洪水住宅收購，如今，他們的房屋卻可能在計畫落實前先被拆除。

根據Gothamist報導，62歲的哈克(Anita Hack)與丈夫1992年買下位於皇后區183街的兩層住宅，當時兒子才剛出生。此後34年間，夫妻在這裡養育兩名子女，孫輩也曾共同居住。

今年5月20日的一場暴雨重創房屋，洪水灌入地下室並一路淹至一樓。哈克一家之後著手修復，包括重新加固地基；但8月20日另一場強降雨再次淹沒183街，洪水沖毀地下室一面地基牆。市樓宇局隨後向住宅發出撤離令，數日後再下令拆除這棟已有百年歷史的房屋。

皇后區183街長年飽受內澇困擾。哈克住宅所在地過去是一處名為Rock Hollow Pond的小型水域，地勢低窪，每逢強降雨便容易積水。2021年颶風艾妲(Ida)侵襲紐約時，哈克家對街一處地下室公寓內更有兩人因洪水喪生。當地居民如今每逢下雨便會互相提醒、將車輛移往高處，並清理下水道口避免堵塞。

今年5月暴雨後，市長曼達尼(Zohran Mamdani)曾親赴當地察看災情。他當時表示，當地曾在五分鐘內降下約半吋雨水，換算每小時雨量可達約6吋，遠超紐約市排水系統每小時約2吋的設計負荷。

本報此前報導，市府今年夏季已透過「韌性收購計畫」(Resilient Acquisitions)，了解當地以及法拉盛凱辛納公園(Kissena Park)周邊長期受水患影響的屋主，是否願意將高風險住宅出售給市府。哈克表示，她已提交意向表，尚未收到進一步消息。她說，一家人多年來一再遭遇水患，如今不僅失去住所，也不知道接下來能搬到哪裡。她說，這棟房屋承載的是一家人30多年的生活，「我們所有努力得來的東西，都還在裡面」。

精華 FAQ

  • 他們的住宅在同一年內兩度遭遇嚴重洪水，第二次暴雨更沖毀地下室地基牆，造成結構安全疑慮。紐約市樓宇局因此下令撤離，並進一步要求拆除這棟百年老屋。

  • 他們最擔心的是無法進屋取回仍留在裡面的生活用品與家傳物品，因為建築已被判定不安全。同時，房屋若先行拆除，家人將連臨時安置與搬遷方向都還沒確定。

  • 市府今年夏天透過「韌性收購計畫」了解長期受水患影響的屋主，是否願意把高風險住宅賣給市府。哈克一家已提交意向表，但尚未得到進一步回覆，房屋卻可能先被拆。

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