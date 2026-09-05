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華裔護士遇肇逃亡 民代助母親獲簽證來美奔喪

記者馬璿╱紐約報導
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華裔護士29日結束夜班工作後，在十字路口遭車撞身亡，肇事車輛當場逃逸。(谷歌街景...
華裔護士29日結束夜班工作後，在十字路口遭車撞身亡，肇事車輛當場逃逸。(谷歌街景)

布碌崙(布魯克林)日落公園8月29日清晨發生致命肇逃車禍，28歲華裔護士鄭佳怡(Jiayi Zheng，音譯)下夜班返家途中，在3大道交55街的十字路口遭一輛黑色凱迪拉克(Cadillac)撞倒身亡。人在香港的鄭佳怡母親雖在州參議員陳學理(Steve Chan)與國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)協助下，已在美駐香港領事館順利取得簽證，預計近日將飛抵紐約，但截至發稿前肇事司機仍在逃。

當天早上約7時40分，鄭佳怡在十字路口等候變燈後進入行人穿越道。監視器畫面顯示，當她走到高架橋下方3大道中央時，一輛高速駛來的凱迪拉克在未減速的情況下將她撞飛，肇事車輛短暫煞車後隨即沿3大道向南加速逃離。

事發地點距離鄭佳怡工作的紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院(NYU Langone Hospital-Brooklyn)僅一街之隔。警方表示，鄭佳怡頭部、頸部及身體遭受嚴重創傷，救護人員將她送回任職醫院搶救，最後仍不治。

現居香港的鄭佳怡母親在陳學理和瑪麗奧的協助下，已於9月2日獲核發簽證，正準備飛來紐約料理女兒後事。

根據倡議團體「交通替代方案」(Transportation Alternatives)統計，鄭佳怡遇難地點所在、位於布碌崙-皇后區大道(BQE)高架橋下的兩哩路段，過去12年來已有11人死於肇逃事故。該組織執行主任弗納斯(Ben Furnas)指出，市交通局(DOT)曾於2023年提案將該路段車道由多線縮減為兩線，方案在前市長亞當斯(Eric Adams)任內因商家團體反對遭擱置，擱置不到一年，即發生超速司機闖紅燈撞死兩名行人的事故，他更直言「紐約市的街道本應是全世界稱羨的典範，但如今我們卻毫無值得稱羨之處」。

布碌崙日落公園居民和醫院同事自發悼念華裔護士鄭佳怡。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙日落公園居民和醫院同事自發悼念華裔護士鄭佳怡。(記者胡聲橋╱攝影)

精華 FAQ

  • 她在8月29日清晨下夜班返家，於3大道交55街路口等候變燈後進入行人穿越道，卻被一輛高速行駛的黑色凱迪拉克撞飛，最終不治身亡。

  • 監視器顯示，車輛短暫煞車後便沿3大道向南加速逃離，屬於肇逃案件；截至發稿時，警方仍在追查司機身分，肇事者尚未落網。

  • 鄭佳怡母親原居香港，因女兒意外身亡需來紐約處理後事，在州參議員陳學理與國會眾議員瑪麗奧協助下，已於9月2日取得美國簽證。

華裔 簽證 布碌崙

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