法拉盛9月10日招聘會 機場服務、司機等職 時薪最高35元

非營利機構PDA將在皇后區法拉盛舉辦職業招聘活動，帶來機場服務、運輸、機械維修、商業駕駛執照(CDL)司機、校車司機及配送等多類職位。(主辦方提供)

非營利機構Potential Development Association(PDA)10日將在皇后區法拉盛 舉辦職業招聘活動，帶來機場服務、運輸、機械維修、商業駕駛執照(CDL)司機、校車司機及配送等多類職位，其中部分職位時薪最高超過35元；現場另有律師提供初步法律諮詢及相關資源指引。

此次招聘面向不同學歷、技能及工作經驗的求職者。其中，肯尼迪國際機場(JFK)開放機場值班經理(Duty Manager)職位，年薪約5萬9240元至7萬1343元；旅客服務主管(Passenger Service Supervisor)時薪約25至26元，旅客服務人員(Passenger Service Agent)時薪約21.25至21.50元。

駕駛及維修類職位包括位於Glendale的夜班柴油機械維修人員，時薪約21至25元；環衛CDL卡車司機時薪約28至32.87元；布朗士、皇后區及布碌崙 的校車司機職位，時薪約22至35.05元。此外，招聘還包括曼哈頓地區的步行快遞員(Foot Courier)及電動自行車快遞員(E-Bike Courier)等職位。

除招聘外，PDA法律援助部門也將安排律師到場。居民如對一般法律問題、基本權利、相關程序或可尋求的援助資源有疑問，可在活動期間初步諮詢。

PDA表示，工作、家庭、住房、身分文件等問題有時相互影響，因此希望在提供就業機會的同時，逐步連結法律及其他社區服務資源。對部分新移民及社區居民而言，語言、資訊來源及求職渠道也可能成為進入就業市場的障礙，希望藉由與Workforce1等就業服務及社區夥伴合作，協助求職者接觸實際招聘機會。

招聘活動將於10日(周四)上午11時至下午1時，在皇后區公共圖書館法拉盛分館(Queens Public Library-Flushing)舉行，地址：法拉盛緬街(Main St.)41-17號。求職者可通過https://shorturl.at/Lt9QD完成預約面試。下一場活動則定於9月29日上午11時至下午2時，在PDA位於東艾姆赫斯特(East Elmhurst)Astoria Blvd 98-07號一樓的辦公室舉行。