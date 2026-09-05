我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秋天能繼續結果收成 夏末整理花園別急著剷除它們

「能回來是幸，不能回來是命」美台連線紀念黑蝙蝠中隊

法拉盛9月10日招聘會 機場服務、司機等職 時薪最高35元

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
非營利機構PDA將在皇后區法拉盛舉辦職業招聘活動，帶來機場服務、運輸、機械維修、...
非營利機構PDA將在皇后區法拉盛舉辦職業招聘活動，帶來機場服務、運輸、機械維修、商業駕駛執照(CDL)司機、校車司機及配送等多類職位。(主辦方提供)

非營利機構Potential Development Association(PDA)10日將在皇后區法拉盛舉辦職業招聘活動，帶來機場服務、運輸、機械維修、商業駕駛執照(CDL)司機、校車司機及配送等多類職位，其中部分職位時薪最高超過35元；現場另有律師提供初步法律諮詢及相關資源指引。

此次招聘面向不同學歷、技能及工作經驗的求職者。其中，肯尼迪國際機場(JFK)開放機場值班經理(Duty Manager)職位，年薪約5萬9240元至7萬1343元；旅客服務主管(Passenger Service Supervisor)時薪約25至26元，旅客服務人員(Passenger Service Agent)時薪約21.25至21.50元。

駕駛及維修類職位包括位於Glendale的夜班柴油機械維修人員，時薪約21至25元；環衛CDL卡車司機時薪約28至32.87元；布朗士、皇后區及布碌崙的校車司機職位，時薪約22至35.05元。此外，招聘還包括曼哈頓地區的步行快遞員(Foot Courier)及電動自行車快遞員(E-Bike Courier)等職位。

除招聘外，PDA法律援助部門也將安排律師到場。居民如對一般法律問題、基本權利、相關程序或可尋求的援助資源有疑問，可在活動期間初步諮詢。

PDA表示，工作、家庭、住房、身分文件等問題有時相互影響，因此希望在提供就業機會的同時，逐步連結法律及其他社區服務資源。對部分新移民及社區居民而言，語言、資訊來源及求職渠道也可能成為進入就業市場的障礙，希望藉由與Workforce1等就業服務及社區夥伴合作，協助求職者接觸實際招聘機會。

招聘活動將於10日(周四)上午11時至下午1時，在皇后區公共圖書館法拉盛分館(Queens Public Library-Flushing)舉行，地址：法拉盛緬街(Main St.)41-17號。求職者可通過https://shorturl.at/Lt9QD完成預約面試。下一場活動則定於9月29日上午11時至下午2時，在PDA位於東艾姆赫斯特(East Elmhurst)Astoria Blvd 98-07號一樓的辦公室舉行。

精華 FAQ

  • 職缺涵蓋機場值班經理、旅客服務主管與人員、夜班柴油機械維修、環衛CDL卡車司機、校車司機，以及步行快遞員和電動自行車快遞員等，適合不同背景求職者。

  • JFK機場值班經理年薪約5萬9240元至7萬1343元；旅客服務主管時薪約25至26元、旅客服務人員約21.25至21.50元；校車司機最高可達35.05元。

  • 活動於10日周四上午11時至下午1時，在皇后區公共圖書館法拉盛分館舉行，地址是緬街41-17號；求職者可先透過指定短網址預約面試，9月29日另有下一場活動。

布碌崙 法拉盛 皇后區

上一則

布碌崙7大道商店 開出百萬刮刮樂 新州華人中獎

下一則

華女車停自宅門前遭拖 被索200元才「放車」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

甘迺迪機場25日招聘 開放航空客服、物流等職缺

甘迺迪機場25日招聘 開放航空客服、物流等職缺
從JFK機場招募開始PDA與Workforce1 拓展華裔亞裔優質就業新管道

從JFK機場招募開始PDA與Workforce1 拓展華裔亞裔優質就業新管道
紐約亞裔律師協會義務法律諮詢 10年服務逾3千人

紐約亞裔律師協會義務法律諮詢 10年服務逾3千人
法拉盛8/29開學季活動 提供一站式資源

法拉盛8/29開學季活動 提供一站式資源

熱門新聞

紐約時報廣場持刀攻擊案現場遭到警方封鎖。(新華社)

美國銀行女高管時報廣場被刺身亡 她才剛請完產假復工

2026-09-01 21:30
聯邦政府新版「公共負擔」規則將於9月18日生效，紐約移民服務機構指出，「寒蟬效應」已經出現，已有亞裔家庭因擔心影響綠卡申請，要求退出白卡、糧食券等福利。(本報資料照片)

公共負擔新規9/18上路 亞裔家庭憂影響綠卡 退出白卡、糧食券福利

2026-09-01 07:22
美國東北部地區今年秋季與冬季可能迎來偏暖的氣溫，以及較少的降雪。（路透）

紐約要變天？超級聖嬰現象逼近 秋冬氣溫恐有大變化

2026-08-31 12:25
一名華裔護士值完夜班後在日落公園十字路口遭車撞身亡，肇事車輛逃逸。(擷自Google Maps)

紐約華裔護士值完夜班被車撞死 肇事駕駛逃逸

2026-08-30 11:54
華人移民律師陳丹虹因涉及大規模移民欺詐，並已就簽證欺詐、證人干預及妨礙程序等聯邦罪名認罪，即日起吊銷其紐約州律師執照。（取材自陳丹虹律師事務所網站）

涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照

2026-08-29 18:03
納蘇郡警方調查後，2日在喜克斯維爾(Hicksville)逮捕居住皇后區木邊(Woodside)的32歲女子Fnu Tierigeli，控以企圖二級重大盜竊罪。(納蘇郡警局)

紐約長島7旬婦被騙92萬元 皇后區亞裔女嫌落網

2026-09-03 17:10

超人氣

更多 >
9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門

9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門
Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多

Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多
桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追

桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追
聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對
美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底