大紐約雙十國慶注入新元素 美食攤近額滿 募款逾2.3萬

大紐約區雙十國慶籌備會召開會議，僑界代表與籌備人員會後合影，今年國慶活動預定10月3日在皇后區法拉盛20小學舉行。（記者戴慈慧╱攝影）

大紐約區雙十國慶籌備會3日召開會議，公布今年國慶活動場地布置、美食攤位、募款進度及10月10日遊行、晚宴安排。籌備會主席王金智表示，今年整體規畫約「40%改變、60%延續去年架構」，希望在既有經驗上加入新元素，並透過僑界共同參與，讓活動兼具傳統與新意。

今年主要活動場地仍設於皇后區法拉盛 20小學及華僑文教服務中心周邊，使用大禮堂、體育館及戶外空間，規畫慶祝大會、美食區及報到處等。工作人員預計活動當日上午6時起進場布置，並將提前張貼禁止停車告示，必要時協調警方維持周邊交通與秩序。

大禮堂內將以紅、藍、白及中華民國國旗元素布置，舞台後方懸掛中、美兩國國旗及雙十標誌，並設置「同心愛台灣、共創新未來」標語。會場預計保留約78個貴賓席，並以國旗及標示區隔。籌備會也預計10月2日晚間進場作內部布置，並招募義工協助。

美食方面，今年預計設置20個攤位，目前僅剩一個空位。除部分去年參與的攤商外，今年新增台北牛肉麵、Formosa Coffee及阿珠滷味等攤位，也有北美台菜相關業者參與。除餐飲外，大紐約客家會副會長也將設置珠寶攤位。美食區仍以紅、藍、白三色布置，場內安排休息區及台灣黑熊吉祥物供民眾合影。

慶祝活動目前應收捐款總額為2萬3915元，已收到2萬2915元。當日新增款項包括駐紐約台北經濟文化辦事處2200元、第46屆全美台灣同鄉聯誼會會長黃秀梅300元，以及客家聯誼會前會長黃開榮200元。

王金智表示，今年10月10日中華公所雙十國慶遊行將較往年提前半小時，由下午5時改為4時30分出發，法拉盛地區參與團體將編入第四大隊。遊行後將舉辦國慶餐會，每桌600元，個人報名每位60元，法拉盛僑團可透過籌備會統一報名。

籌備會預計9月下旬召開最後一次會議，確認活動流程、餐飲、表演及現場細節。王金智表示，今年也希望增加年輕世代參與，讓僑界「老中青三代」共同參與、延續社區經驗。

大紐約區雙十國慶籌備會召開會議，僑界代表與籌備人員會後合影，今年國慶活動預定10月3日在皇后區法拉盛20小學舉行。（記者戴慈慧╱攝影）