法拉盛華商會中秋送暖 為社區贈月餅
中秋佳節將至，法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)4日舉行一年一度的中秋送暖活動，向長者中心、市警局、以及社區機構等贈送月餅，在傳承中秋團圓習俗之餘，也向社區耆老及不同族裔居民送上節日祝福。
據了解，華商會十多年前開始舉辦月餅贈送活動，最初準備約300盒，此後逐漸增加，近年每年準備約500盒，其中約200多盒送往各長者中心，其餘則與社區不同機構和族裔分享。此次贈送的單位包括華人策劃協會(CPC)、台灣會館、大紐約客家會以及市警局轄區109分局、各長者中心等。
華商會首席顧問杜彼得(Peter Tu)表示，活動最初主要服務華裔長者，但隨著法拉盛族群更加多元，近年華商會也希望把中秋文化帶給不同背景的居民，除了讓更多人品嘗月餅，也希望藉此介紹中秋節背後重視家庭、團圓及分享的意義。
活動上，多位民意代表及社區人士到場。與會者表示，法拉盛作為移民聚居社區，保存各族裔自身文化傳統十分重要，中秋節不僅是華人重要節慶，在韓國等東亞文化中也有相近的傳統，不同族群透過節慶互相認識，也成為法拉盛多元社區的一部分。
華商會新任理事長鄭棟煥、州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)、市議員黃敏儀、州眾議員金兌錫及參議員劉醇逸代表、市警109分局社區事務警員黃凌欽等與會。
華商會在中秋前向長者中心、市警局109分局及多個社區機構贈送月餅，讓華裔長者與不同族裔居民都能共享節日祝福，延續中秋團圓與關懷社區的傳統。 據了解，華商會已連續辦理10多年，最初約準備300盒月餅，之後逐步增加，近年每年約送出500盒，其中約200多盒供長者中心，其餘分送社區機構。 華商會希望把中秋文化帶給更多背景的居民，不只讓大家品嘗月餅，也介紹中秋重視家庭、團圓與分享的意義，並促進法拉盛多元族群彼此認識。
精華 FAQ
華商會在中秋前向長者中心、市警局109分局及多個社區機構贈送月餅，讓華裔長者與不同族裔居民都能共享節日祝福，延續中秋團圓與關懷社區的傳統。
據了解，華商會已連續辦理10多年，最初約準備300盒月餅，之後逐步增加，近年每年約送出500盒，其中約200多盒供長者中心，其餘分送社區機構。
華商會希望把中秋文化帶給更多背景的居民，不只讓大家品嘗月餅，也介紹中秋重視家庭、團圓與分享的意義，並促進法拉盛多元族群彼此認識。
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