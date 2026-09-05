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SBS局長走訪布碌崙7大道 發傳單宣導小商家權益

記者顏潔恩／紐約報導
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紐約市小商業服務局局長米納亞(左二)、幕僚長Haris Khan(右一)等人近期...
紐約市小商業服務局局長米納亞(左二)、幕僚長Haris Khan(右一)等人近期走訪布碌崙7大道華社，向當地華裔商家派發「企業主權利法案」宣傳單。(莊文怡辦公室提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：SBS局長走訪布碌崙7大道，向華裔商家派發權利法案宣傳單。
  • 重點二：市府啟動全市宣導，約700家小商業受惠，7大道占約100家。
  • 重點三：商家可掃碼以中文等語言投訴不公平檢查並獲免費協助。

紐約市小商業服務局(SBS)局長米納亞(Kenny Minaya)、幕僚長Haris Khan等人日前在州眾議會第49選區領導人兼市議員莊文怡社區聯絡員謝曉瓊、莊文怡辦公室經理伍溢文的帶領下，走訪布碌崙(布魯克林)7大道華社，向當地華裔商家派發「企業主權利法案」(Business Owner's Bill of Rights)宣傳單，向他們介紹市府提供的免費服務。

Haris Khan表示，市府啟動全市宣傳活動，預計覆蓋約700家小商業，其中約100家位於7大道；他也指出，全市共有75名志願者參與宣傳工作，日落公園則安排10名工作人員，其中四人會說中文，方便與當地華裔商家溝通。

他指出，從10月1日起，市府執法人員進入店內檢查時，都會隨身攜帶「企業主權利法案」文件，讓小商家能夠了解自己在接受市府部門檢查時享有的權利；該文件上還附有二維碼，若小商家在遇到不公平對待，例如檢查人員態度不友善、缺乏尊重，或未以合作方式溝通時，都可以透過掃描二維碼，用中文等語言填寫問卷，向市府投訴。

Haris Khan說，若小商家已明確表示聽不懂英語，但檢查人員仍堅持只用英語溝通，便可通過問卷反映情況；他承諾，市府將根據小商家提供的意見，進一步改善工作方式。

米納亞則表示，除了讓商家了解自身權利外，市府也希望更多民眾知道當局所提供的免費服務，

其中包括「NYC Best」等項目，為小商家提供教育性檢查、協助他們提前了解可能存在的問題，避免面臨高額罰款及其他費用。

對於有意創業者，當局也能提供相關資訊與協助，包括如何取得市政許可、準備開業所需文件等，幫助創業者更順利地完成開業程序；若有商家收到市府的傳票，SBS也可協助其了解傳票內容，甚至提出異議。SBS提供包括中文在內的100多種語言服務，小商家可以前往nyc.gov/sbs，了解當局提供的各項免費服務。

精華 FAQ

  • 他們主要派發「企業主權利法案」宣傳單，讓華裔商家了解接受市府檢查時享有的權利，同時介紹SBS提供的多項免費服務，包含創業、檢查與傳票協助。

  • 商家可掃描宣傳單上的二維碼，以中文等語言填寫問卷投訴，例如反映檢查人員態度不友善、缺乏尊重，或明知聽不懂英語仍只用英語溝通的情況。

  • SBS提供教育性檢查、協助預先發現問題、降低罰款風險，也能為創業者提供許可與開業文件資訊，並協助商家理解傳票內容甚至提出異議。

布碌崙 華裔 莊文怡

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