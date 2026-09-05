CUNY 8校躋身全美最佳大學500強 雷曼36、皇后學院也上榜

皇后學院在「時代」雜誌最新公布的2026至2027年全美最佳大學排名中名列第458，與另外七所市立大學(CUNY)院校一同進入全美500強。圖為該學院畢業典禮。(記者高雲兒／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： CUNY共有8所四年制院校進入全美500強。

CUNY共有8所四年制院校進入全美500強。 重點二： 雷曼學院以全美第36名成為CUNY最高。

雷曼學院以全美第36名成為CUNY最高。 重點三：皇后學院與多所市立大學皆因高CP值受肯定。

最新公布的全美大學排名中，紐約市 立大學(CUNY)共有八所四年制院校進入全美500強，其中布朗士 雷曼學院(Lehman College)居第36名，皇后學院(Queens College)也上榜。

「時代」(TIME)雜誌日前首度發布「2026至2027年全美最佳大學」(America’s Best Colleges 2026-2027)排名，與市場研究公司Statista合作，評選全美500所大專院校。評比除了考量學生畢業後的發展，也納入校園學習環境及學校對學生的吸引力等指標。

在CUNY各校中，雷曼學院排名最高，位居全美第36；以商科聞名、也是不少紐約學生熱門選擇的勃魯克學院(Baruch College)排名第47，刑事司法學院John Jay College of Criminal Justice則位列第67。

其餘入榜的CUNY院校包括布碌崙 學院(Brooklyn College)第155、紐約市立學院(City College of New York)第162、杭特學院(Hunter College)第247、約克學院(York College)第442，以及皇后學院第458。

其中，位於法拉盛附近的皇后學院，是CUNY主要四年制院校之一，由於交通便利，不少學生選擇通勤就讀，也成為希望兼顧教育品質與大學開支家庭的升學選項。

相較部分私立大學高昂的學費，CUNY長期以相對親民的公立大學學費和市內通勤便利著稱。對移民家庭、第一代大學生，以及希望降低學貸負擔的學生而言，教育成本與畢業後發展往往都是選校時的重要考量。

CUNY校長羅德里格斯(Félix V. Matos Rodríguez)表示，這項排名再次顯示，就讀CUNY能夠為學生帶來長期回報。適逢新學年展開、大學申請季即將到來，最新排名也為正在比較不同大學選擇的學生與家長提供另一項參考。

雷曼學院近年在其他大學評比中，也多次因教育投資價值受到肯定。校方表示，除持續擴展科學、科技、工程和數學(STEM)領域外，也正加強研究資源，希望進一步提升學術及研究實力。

此次排名也反映，在傳統名校之外，學費相對可負擔、交通便利，且與紐約就業市場連結密切的市立大學，仍是許多學生規畫升學時的重要選擇。