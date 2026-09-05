我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秋天能繼續結果收成 夏末整理花園別急著剷除它們

「能回來是幸，不能回來是命」美台連線紀念黑蝙蝠中隊

CUNY 8校躋身全美最佳大學500強 雷曼36、皇后學院也上榜

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后學院在「時代」雜誌最新公布的2026至2027年全美最佳大學排名中名列第45...
皇后學院在「時代」雜誌最新公布的2026至2027年全美最佳大學排名中名列第458，與另外七所市立大學(CUNY)院校一同進入全美500強。圖為該學院畢業典禮。(記者高雲兒／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：CUNY共有8所四年制院校進入全美500強。
  • 重點二：雷曼學院以全美第36名成為CUNY最高。
  • 重點三：皇后學院與多所市立大學皆因高CP值受肯定。

最新公布的全美大學排名中，紐約市立大學(CUNY)共有八所四年制院校進入全美500強，其中布朗士雷曼學院(Lehman College)居第36名，皇后學院(Queens College)也上榜。

「時代」(TIME)雜誌日前首度發布「2026至2027年全美最佳大學」(America’s Best Colleges 2026-2027)排名，與市場研究公司Statista合作，評選全美500所大專院校。評比除了考量學生畢業後的發展，也納入校園學習環境及學校對學生的吸引力等指標。

在CUNY各校中，雷曼學院排名最高，位居全美第36；以商科聞名、也是不少紐約學生熱門選擇的勃魯克學院(Baruch College)排名第47，刑事司法學院John Jay College of Criminal Justice則位列第67。

其餘入榜的CUNY院校包括布碌崙學院(Brooklyn College)第155、紐約市立學院(City College of New York)第162、杭特學院(Hunter College)第247、約克學院(York College)第442，以及皇后學院第458。

其中，位於法拉盛附近的皇后學院，是CUNY主要四年制院校之一，由於交通便利，不少學生選擇通勤就讀，也成為希望兼顧教育品質與大學開支家庭的升學選項。

相較部分私立大學高昂的學費，CUNY長期以相對親民的公立大學學費和市內通勤便利著稱。對移民家庭、第一代大學生，以及希望降低學貸負擔的學生而言，教育成本與畢業後發展往往都是選校時的重要考量。

CUNY校長羅德里格斯(Félix V. Matos Rodríguez)表示，這項排名再次顯示，就讀CUNY能夠為學生帶來長期回報。適逢新學年展開、大學申請季即將到來，最新排名也為正在比較不同大學選擇的學生與家長提供另一項參考。

雷曼學院近年在其他大學評比中，也多次因教育投資價值受到肯定。校方表示，除持續擴展科學、科技、工程和數學(STEM)領域外，也正加強研究資源，希望進一步提升學術及研究實力。

此次排名也反映，在傳統名校之外，學費相對可負擔、交通便利，且與紐約就業市場連結密切的市立大學，仍是許多學生規畫升學時的重要選擇。

精華 FAQ

  • 根據最新排名，紐約市立大學CUNY共有8所四年制院校進入全美500強，涵蓋雷曼、巴魯克、John Jay、布魯克林、紐約市立、杭特、約克與皇后學院。

  • 在CUNY各校之中，布朗士雷曼學院排名最高，位居全美第36名；其次是以商科見長的Baruch College第47名，以及John Jay College of Criminal Justice第67名。

  • 文章指出，CUNY以相對親民的公立學費、紐約市內通勤便利，以及與就業市場連結密切著稱，對移民家庭、第一代大學生和重視降低學貸負擔的學生特別有吸引力。

布碌崙 布朗士 紐約市

上一則

布碌崙7大道商店 開出百萬刮刮樂 新州華人中獎

下一則

華女車停自宅門前遭拖 被索200元才「放車」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

時代雜誌首評全美大學 史丹福奪冠 加州這3校也入前十

時代雜誌首評全美大學 史丹福奪冠 加州這3校也入前十
2027最佳大學排名出爐 加州「這校」申請數冠絕全美

2027最佳大學排名出爐 加州「這校」申請數冠絕全美
省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請

省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請
排名暴升64名 華府無牆學校衝進全美最佳高中第5

排名暴升64名 華府無牆學校衝進全美最佳高中第5

熱門新聞

紐約時報廣場持刀攻擊案現場遭到警方封鎖。(新華社)

美國銀行女高管時報廣場被刺身亡 她才剛請完產假復工

2026-09-01 21:30
聯邦政府新版「公共負擔」規則將於9月18日生效，紐約移民服務機構指出，「寒蟬效應」已經出現，已有亞裔家庭因擔心影響綠卡申請，要求退出白卡、糧食券等福利。(本報資料照片)

公共負擔新規9/18上路 亞裔家庭憂影響綠卡 退出白卡、糧食券福利

2026-09-01 07:22
美國東北部地區今年秋季與冬季可能迎來偏暖的氣溫，以及較少的降雪。（路透）

紐約要變天？超級聖嬰現象逼近 秋冬氣溫恐有大變化

2026-08-31 12:25
一名華裔護士值完夜班後在日落公園十字路口遭車撞身亡，肇事車輛逃逸。(擷自Google Maps)

紐約華裔護士值完夜班被車撞死 肇事駕駛逃逸

2026-08-30 11:54
華人移民律師陳丹虹因涉及大規模移民欺詐，並已就簽證欺詐、證人干預及妨礙程序等聯邦罪名認罪，即日起吊銷其紐約州律師執照。（取材自陳丹虹律師事務所網站）

涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照

2026-08-29 18:03
納蘇郡警方調查後，2日在喜克斯維爾(Hicksville)逮捕居住皇后區木邊(Woodside)的32歲女子Fnu Tierigeli，控以企圖二級重大盜竊罪。(納蘇郡警局)

紐約長島7旬婦被騙92萬元 皇后區亞裔女嫌落網

2026-09-03 17:10

超人氣

更多 >
9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門

9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門
Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多

Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多
桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追

桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追
聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對
美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底