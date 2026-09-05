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迎新學年 市衛生局籲家長帶學齡兒童接種疫苗、備妥健康表格

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紐約市衛生局與紐約市公立學校提醒家長，應在新學年開始前，讓學齡兒童接種疫苗，並安...
紐約市衛生局與紐約市公立學校提醒家長，應在新學年開始前，讓學齡兒童接種疫苗，並安排體檢和提交所需醫療表格。(市衛生局提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約市衛生局呼籲家長在新學年前完成學童疫苗接種與體檢。
  • 重點二：當局同步展開全市宣傳活動，提供多語言資訊至10月。
  • 重點三：公校與私校學生須依年齡年級接種多項法定疫苗。

紐約市衛生局與紐約市公立學校提醒家長，應在2026-2027學年開始前，讓學齡兒童接種疫苗，並安排體檢和提交所需醫療表格。

市衛生局啓動了一項新的全市範圍公眾意識宣傳活動，鼓勵家長獲取答案、給孩子接種疫苗，讓孩子重返學校和2K 校園。此項宣傳活動提醒家長，應向孩子的醫生諮詢上托兒所和上學所需的疫苗接種事宜。此項活動將持續至10月，相關宣傳海報和廣告將透過地鐵、網路、報紙和社區場所進行投放，並提供十多種語言版本。

紐約市衛生局長馬丁(Alister Martin)說，「保護兒童和社區安全的最佳方法之一就是接種疫苗，因爲疫苗能保護兒童免受嚴重疾病侵害，並有助於預防疾病傳播」，「我鼓勵家長和照顧者就疫苗接種事宜諮詢孩子的醫生，並確保孩子在新學年開始前已按時完成疫苗接種」。

紐約市公立學校總監薩繆思(Kamar Samuels)說，「在家長為新學年做準備時，我們鼓勵家長與照顧者確保孩子已按時完成疫苗接種，並已提交所有必要的健康表格」。

市衛生局表示，盡早開始免疫接種，能在重症和併發症風險最高的嬰幼兒時期為孩子提供保護。具體的疫苗接種要求會因兒童的年齡、年級和病史而有所不同。

紐約市所有公立和私立學校的學生都必須接種疫苗，以預防麻疹、腮腺炎和風疹；小兒麻痺；水痘；百日咳、白喉、破傷風；以及 B 型肝炎。這些要求也適用於上日間托兒所(包括2-K和3-K)、啟蒙教育計畫(Head Start)、學前班 (pre-K)或幼兒園的兒童。

5歲以下、在托兒所或學前班就讀的兒童亦必須接種b型流感嗜血桿菌 (Hib)疫苗、肺炎鏈球菌(PCV)疫苗以及流感疫苗。孩子們須在今年12月底前接種流感疫苗。最佳做法是在初秋流感疫苗開始供應後盡快為孩子接種。

年齡較大的兒童須在六年級(即年滿11歲)前接種破傷風、白喉及百日咳混合疫苗(Tdap)加強針，並在七年級前接種腦膜炎球菌結合疫苗 (MenACWY)。如需更多相關資訊和常見問題解答，可造訪 schools.nyc.gov/immunizations。

精華 FAQ

  • 因為疫苗能保護兒童免受嚴重疾病侵害，也能降低疾病在校園與社區傳播的風險。當局希望家長及早與孩子醫生討論，確保開學前完成接種。

  • 宣傳活動將持續到10月，透過地鐵、網路、報紙和社區場所投放海報與廣告，並提供10多種語言版本，方便不同族裔家庭獲取疫苗與入學資訊。

  • 公私校學生需接種麻疹、腮腺炎、風疹、小兒麻痺、水痘、百日咳、白喉、破傷風與B型肝炎疫苗；托兒所及學前兒童另需Hib、PCV和流感疫苗。

疫苗 紐約市

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