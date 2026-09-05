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「金秋之夜」音樂會 10月17日林肯中心登場 陣容中西薈萃

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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「金秋之夜」音樂會主辦方、贊助單位及多個僑團3日在皇后區法拉盛舉行記者會，宣布今...
「金秋之夜」音樂會主辦方、贊助單位及多個僑團3日在皇后區法拉盛舉行記者會，宣布今年演出陣容及籌備情況。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：2026「金秋之夜」音樂會將於10月17日在林肯中心Alice Tully Hall舉行。
  • 重點二：呂思清、程琳、方錦龍等中西音樂家將同台演出。
  • 重點三：主辦方盼以音樂促進跨文化交流，打造華人藝術平台。

曼哈頓愛樂樂團(Manhattan Philharmonic)、新澤西愛樂合唱團(New Jersey Philharmonic Chorus)及紐約北京同鄉會聯合主辦的2026「金秋之夜」音樂會，將於10月17日在曼哈頓林肯中心Alice Tully Hall舉行。主辦方、贊助單位及多個僑團3日在皇后區法拉盛舉行記者會，宣布今年演出陣容及籌備情況。

主辦方表示，今年音樂會將邀請來自美、中兩地的多名音樂家，以交響樂、聲樂、流行音樂及中華民族器樂等形式同台演出，希望透過不同音樂類型的結合，展現東西方及傳統與現代文化之間的交流，並希望藉由林肯中心這一國際表演藝術平台，為華人藝術家提供更多展示機會，同時，讓音樂會成為海外華人文化交流及社區連結的平台。

今年演出陣容的亮點，包括國際小提琴家、首位獲得義大利帕格尼尼國際小提琴比賽金獎、中國音樂家協會副主席呂思清；中國流行音樂開創者及歌唱家程琳；國樂演奏家、中國音樂家協會理事、廣東省音樂家協會副主席方錦龍；歌手及音樂創作人霍尊，以及Christina Maxwell、任艷、Daniel Berryman、蔡忻如、胡薇薇等多名藝術家，橫跨流行音樂、古典音樂、民族器樂與聲樂歌劇領域。

「金秋之夜」創始人、華裔指揮家房飛表示，音樂會自2017年創辦以來，始終秉承「弘揚中華文化、促進跨文化交流」的藝術初心，已逐漸成為紐約華人文化藝術領域具代表性的年度品牌活動。音樂會旨在通過音樂作為橋梁，匯聚全球優秀藝術家，以交響樂與中華音樂的融合創新，讓中華文化在紐約這一世界文化之都被更多觀眾聽見、理解與欣賞。

精華 FAQ

  • 音樂會訂於2026年10月17日在曼哈頓林肯中心的Alice Tully Hall舉行，主辦方並於皇后區法拉盛召開記者會，宣布演出陣容與籌備進展。

  • 亮點包括小提琴家呂思清、歌唱家程琳、國樂演奏家方錦龍，以及霍尊、Christina Maxwell、任艷、Daniel Berryman、蔡忻如、胡薇薇等，橫跨古典、流行、民族器樂與聲樂領域。

  • 主辦方希望透過交響樂、聲樂、流行與中華民族器樂的融合，推動東西方文化交流，也為海外華人藝術家提供展示舞台，並強化社區與文化連結。

林肯 林肯中心 曼哈頓

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