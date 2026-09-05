紅包、鮮花、蛋糕…華康會為兩對夫婦慶金婚

華康會為兩對婚齡超過50年的夫婦舉辦慶祝活動。左為劉氏夫婦，右為馬氏夫婦。(華康會提供)

華人 健康協會(簡稱華康會)日前在史泰登島 會所為兩對結婚超過50年的夫婦舉行慶祝活動。當天華康會還為七位8月生日的長者慶生。

此次慶祝活動於8月28日，在華康會位於史島新港巷(New Dorp Lane)的會所舉行。大家一起向結婚逾50周年的馬美鳳、馬仕照夫婦和劉躍彬、劉建英夫婦祝賀生日，並祝兩對長者夫婦金婚快樂。

馬美鳳和馬仕照夫婦同年同月生，兩人今年都是78歲。馬美鳳來自香港 ，馬仕照則在美國出生。談及兩人在美國相識相戀，攜手走過半百人生，馬美鳳說兩人之間也有鬧別扭和吵架的時候，但她認為兩人都懂得互相包容，也知道退一步海闊天空，所以每次爭執之後都能和好如初，不影響兩人的感情，這也是兩人恩愛50多年的秘訣。

劉躍彬和劉建英夫婦都來自廣東中山市，年齡分別為80歲和76歲。這對夫婦14年前來到美國與女兒團聚，至今也相濡以沫50多年。劉建英說他們從不吵嘴，老公對她很照顧，夫妻之間能相互忍讓。劉躍彬說，太太在家中是獨女，她的岳母多年和他們一起生活，直到老人家98歲時過世，他們第二年才移民美國。劉躍彬表示，夫婦倆的孝道與恩愛對兒女產生了積極影響。

在活動中，華康會會長陳麗娜向兩對夫婦送上紅包和鮮花。史島市議員卡爾(David Carr)代表社區為發給兩對夫婦獎狀，祝賀他們攜手相伴半個多世紀。眾人還為這兩對老夫婦獻上結婚紀念蛋糕，大家還為七名生日在8月的長者會員慶生，同唱生日歌、吹蠟燭、切蛋糕，老壽星們都拿到了大紅包。