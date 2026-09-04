雷鳴遠珍貴信封 跨越百年終歸故緣

跨越百年終歸故緣，伍銳賢捐雷鳴遠珍貴郵封予鳴遠中文學校，左起為于金山、李磐石、伍銳賢。(記者劉梓祁╱攝影)

兩枚跨越逾百年、與中國天主教史重要人物雷鳴遠神父(Vincent Lebbe)直接相關的老信封，輾轉由中國抵達歐洲，再經收藏市場流傳多年後，3日在紐約找到新歸宿；紐約中華公所主席伍銳賢將收藏的兩枚郵封捐予皇后區 艾姆赫斯特(Elmhurst)的天主教鳴遠中文學校，由雷鳴遠創立的耀漢小兄弟會成員、校長李磐石修士接收。

兩枚信封分屬1907年及1921年。伍銳賢說，其中1907年的信封由上海寄往比利時伊普爾(Ypres)，收件人為雷鳴遠的父親，信封則是雷鳴遠與家人的通信遺存。另一枚更與雷鳴遠在中國的事業相連，信封背面印有「天津益世報館緘」，日期為民國十年、即1921年，寄給當時身在歐洲的雷鳴遠本人；郵件原寄往法國巴黎，後又以筆跡改址轉往比利時。

這一時間點也正是雷鳴遠人生的重要轉折期。雷鳴遠1877年生於比利時，1901年去中國傳教，長期主張中國天主教應擺脫外國勢力主導，由中國神職人員管理，並曾創辦天津「益世報」。1920年，他赴歐洲服務中國留學生，直到1927年返華並歸化中華民國籍；翌年在河北安國創立耀漢小兄弟會。1921年「益世報」寄出的這枚信封，正是在雷鳴遠離華、身處歐洲期間，由他曾參與創辦的報館跨越重洋寄到他手中。

伍銳賢收藏郵票已有60多年、收藏老信封約40年。他表示，早年各類信封都會收藏，後來逐漸轉向具有歷史人物及華人通信意義的郵件；這兩枚雷鳴遠相關信封是在2021年底經網路購入，看到雷鳴遠的名字時便意識到其歷史價值，形容這類文物「可遇不可求」。

伍銳賢表示，文物「要捐給對的人」，相隔一個多世紀後交到雷鳴遠所創修會的後人手中，才真正具有傳承意義。他說，學校以雷鳴遠為名，又與其創立的耀漢小兄弟會一脈相承，「當然捐給他」，這樣才有意義。

接收信封的李磐石現任天主教鳴遠中文學校校長，同時為耀漢小兄弟會北美省副省會長，此前曾任省會長；位於艾姆赫斯特90街54-17號的學校辦公室，同時也是修會北美省會總部。李磐石表示，自己最初從照片得知捐贈消息時十分激動，將消息傳給修會其他成員後，「一個個來看」，大家都十分興奮。

李磐石說，這也是耀漢小兄弟會在海外收到的首批與雷鳴遠直接相關的珍貴文物，意義重大。中華公所顧問于金山形容，這些已可稱為「文物」，而雷鳴遠所創修會的成員散布世界各地，百年史料如今輾轉到了其弟子後人手中，是難得的緣分。

雷鳴遠1928年創立耀漢小兄弟會，修會以「全犧牲、真愛人、常喜樂」為精神格言。李磐石說，修會至今延續雷鳴遠「為華人傳福音」及重視教育的理念；鳴遠中文學校同樣以其命名紀念。耀漢會資料顯示，雷鳴遠在中國推動教會本地化，返華並加入中國籍後創立修會，後又投入抗戰時期的救護工作，1940年在重慶去世。

對於兩枚郵封的下一步，李磐石表示，首先會掃描保存並與修會成員及學生分享，讓更多人從信封、郵戳及地址中認識雷鳴遠的故事；至於原件，則將與修會長者商議最適當的長期保存方式。他提到，修會在台灣另保存有雷鳴遠以毛筆書寫的會規等重要史料，也有較完整的文物保存經驗，因此會格外慎重處理此次收到的百年文物。

跨越百年終歸故緣，伍銳賢捐雷鳴遠珍貴郵封予鳴遠中文學校，右起為于金山、伍銳賢、李磐石。(記者劉梓祁╱攝影)