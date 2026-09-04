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勞工節地鐵、公車改跑周日班表

記者戴慈慧╱紐約報導
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勞工節三天連假將至，大都會運輸署(MTA)提醒民眾，地鐵、公車、長島鐵路(LIR...
勞工節三天連假將至，大都會運輸署(MTA)提醒民眾，地鐵、公車、長島鐵路(LIRR)及大都會北方鐵路(Metro-North)在假日期間都將調整班次。(記者戴慈慧╱攝影)

勞工節三天連假將至，大都會運輸署(MTA)提醒民眾，地鐵、公車、長島鐵路(LIRR)及大都會北方鐵路(Metro-North)在假日期間都將調整班次。其中，7日勞工節當天，紐約市地鐵及公車將按周日班表運行，部分地鐵線也因施工暫停部分路段，乘客出門前最好先查詢即時服務資訊。

地鐵方面，9月7日將全面採周日班表，因此平日才行駛的B、W和Z線當天不提供服務，部分其他路線的快車服務也會減少。MTA並提醒，除了假日班表外，整個連假期間仍有多項預定施工，可能影響乘客行程。

其中影響較大的包括4號和5號線。4號線自4日晚間11時45分起至8日清晨5時，在布朗士149街(149 St-Hostos)與曼哈頓125街之間暫停服務，列車將分段行駛，MTA並安排免費接駁巴士往返149街與3大道-138街站。Metro-North也將在部分布朗士與曼哈頓站點之間接受4號線乘客轉乘，不另收費。

5號線則在5日至7日白天及晚間，暫停曼哈頓Bowling Green至布朗士East 180 Street之間的服務。乘客可改搭2號或4號線接駁，其中前往中城或下城的乘客，MTA建議也可利用7、N、Q、R及接駁線等替代路線。

公車方面，勞工節當天同樣按照周日班表運行。部分平日才行駛的路線當天將停駛，另有一些路線在周日班表下只行駛部分路段或縮短服務時間，因此常搭特定公車路線的乘客，應先確認班次。

長島鐵路方面，勞工節當天將按周末班表行駛，Montauk支線則採周日班表。原本周日下午從Montauk及Southampton返回紐約的部分夏季列車，將改在勞工節周一行駛，方便漢普頓(Hamptons)及長島東端旅客在長周末結束後返城。

此外，MTA表示，長島鐵路自8日起，下午5時13分從賓州車站出發前往Montauk的列車將成為全年平日固定班次，而不再只限夏季。

Metro-North則將在4日(周五)增加多班下午「提早出城」列車，方便準備展開三天連假的旅客；到勞工節當天，Hudson、Harlem及New Haven等主要路線則依周日班表運行。

精華 FAQ

  • 9月7日勞工節當天，紐約市地鐵與公車都將改按周日班表運行，平日常見的B、W、Z線停駛，部分路線快車班次也會減少。

  • 4號線自4日晚間11時45分至8日清晨5時，布朗士149街與曼哈頓125街間暫停服務，列車分段行駛，並有免費接駁巴士與Metro-North轉乘。

  • LIRR勞工節當天按周末班表，Montauk支線採周日班表，部分夏季列車改在周一返城；Metro-North則於4日加開下午列車，7日改周日班表。

地鐵 長島鐵路 MTA

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