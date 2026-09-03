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紐約6店入圍「美國12中菜名府」20強 小吃、高端中餐同列

記者高雲兒／紐約報導
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20強餐廳推荐菜餚，紐約櫻桃。(主辦方提供)
20強餐廳推荐菜餚，紐約櫻桃。(主辦方提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約6家餐廳入圍首屆美國12中菜名府20強。
  • 重點二：曼哈頓福建小店與新派餐酒館同列，打破價位限制。
  • 重點三：評選重視好不好吃，23日將在加拿大公布12強名單。

平價魚丸、肉燕，也能與動輒上百元的精緻中餐一起登上全美中菜榜單。加拿大「首本名菜中華食肆大獎」今年首度把評選版圖擴至美國，1日公布首屆「美國12中菜名府」20強，從福建小吃、川湘菜、台灣菜，到近年興起的現代中餐均榜上有名。紐約共有六家餐廳入圍，僅次於加州

入圍名單中最受注目的，是位於曼哈頓華埠的潭頭王記魚丸店(Shu Jiao Fu Zhou)。這家以福建小吃聞名的小店，菜單上水餃、魚丸、肉燕定價多在10元以內，多年來是附近居民與遊客的日常食堂。它與紐約新派中餐櫻桃(Yingtao)、Lei等餐廳同列20強。其中Lei為2025年開幕的餐酒館，開業不到一年即獲米其林指南推薦，這份榜單也顯示評審對「好吃」的定義並不受價位或用餐形式限制。

紐約另外三家入圍餐廳分別位於布碌崙(布魯克林)及皇后區。布碌崙文文(Wenwen)主打台灣風味，鴛鴦(Birds of a Feather)以川菜見長；皇后區長島市夜宴(Red Sorghum)則主打川湘菜。

放眼全美20強，中餐的地域和形式更加多元。除了紐約六家，加州仍是最大贏家，入圍餐廳從聖蓋博的北方菜三十六宴(Array 36)、天普市宮廷及北京菜那家小館（Bistro Na's），到舊金山的粵菜、點心、上海菜和現代中餐均有代表。

其他地區也有餐廳進榜，包括麻州劍橋的湖南菜素描湘(Sumiao Hunan Kitchen)、拉斯維加斯的卅二公館(MOTT 32)，以及新奧爾良的點心(Dian Xin)。20家餐廳橫跨福建、四川、湖南、廣東、北京、上海及江南等菜系，也包括台灣風味和融合美國餐飲文化發展出的現代中菜。

這也是「首本名菜中華食肆大獎」2008年在溫哥華成立後，首次推出美國中餐評選。此次評選由12名美國品味評鑑顧問參與，評選首先看「好不好吃」。主辦方表示，食物品質、味道、正宗程度及烹調表現是主要標準，之後才考慮穩定性、服務及整體用餐體驗。投票結束後亦進行利益衝突審查，評審若與候選餐廳存在相關關係，須申報並迴避相關投票。

20強目前尚未分出高下。最終排名最高的12家餐廳，將成為首屆「美國12中菜名府」，本月23日在加拿大揭曉。

20強餐廳推荐菜餚，加州阿罕布拉廚藝Henry’s Cuisine。(主辦方提供...
20強餐廳推荐菜餚，加州阿罕布拉廚藝Henry’s Cuisine。(主辦方提供)

20強餐廳推荐菜餚， 加州舊金山四大天王。(主辦方提供)
20強餐廳推荐菜餚， 加州舊金山四大天王。(主辦方提供)

精華 FAQ

  • 紐約共有6家餐廳入圍，數量僅次於加州。入選名單同時涵蓋華埠小吃店、布碌崙台灣菜與川菜，以及皇后區的川湘菜餐廳。

  • 最受注目的是曼哈頓華埠的潭頭王記魚丸店，主打福建小吃；另外還有新派中餐櫻桃與Lei。布碌崙的文文主打台灣風味、鴛鴦以川菜見長。

  • 評選首先看好不好吃，主要標準包括食物品質、味道、正宗程度與烹調表現，其後才看穩定性、服務和整體體驗。最終12強將於本月23日在加拿大揭曉。

水餃 加拿大 加州

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