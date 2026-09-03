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紐約亞裔律師協會義務法律諮詢 10年服務逾3千人

記者胡聲橋／紐約報導
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AABANY義務法律及社區服務委員會三位統籌人，自左至右分別為楊龍峰、吳國基和梁...
AABANY義務法律及社區服務委員會三位統籌人，自左至右分別為楊龍峰、吳國基和梁佩燕。(吳國基提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：AABANY自2015年起提供免費義務法律諮詢。
  • 重點二：10餘年服務逾3000名亞裔居民，遍及三大區。
  • 重點三：諮詢聚焦房屋移民案件，並延伸社區法律教育。

紐約亞裔律師協會(AABANY)義務法律及社區服務委員會(PBCS)從2015年開始為社區提供免費法律諮詢。PBCS說，該協會一開始的諮詢服務在位於曼哈頓的中華公所進行，後來慢慢擴大至皇后區和布碌崙(布魯克林)。過去十餘年間，數以百計的義務律師和法學院學生在三大區共服務了超過3000名亞裔居民。

PBCS說，前來接受諮詢的有房屋、移民、家事、遺產、僱傭、債務乃至工傷等各類案件，其中以房屋和移民案件的佔比最高。求助者以廣東話和國語為主，有時也會有西班牙語、日語及韓語人口。求助者往往被律師費、語言障礙以及對美國法律制度的不了解擋在門外，AABANY的義務法律服務正好補充了這方面的空白。每次諮詢約30分鐘，義務律師會閱讀文件、釐清案情、提供法律意見或轉介至AABANY，幫助獲取更專業的服務。

AABANY的義務法律服務目前由三位背景各異但長期為社區服務的律師統籌。梁佩燕(Beatrice Leong)專攻離婚與家事法，負責曼哈頓諮詢；吳國基(Kwok Kei Ng)是輔助法官的法庭律師，負責布碌崙諮詢；楊龍峰(Gary Yeung)是McDermott Will & Schulte紐約辦公室律師，負責皇后區法拉盛諮詢。

這三位律師稱，他們印象最深的個案包括遭非法驅逐的租客、求助時遭執法部門拒絕的仇恨罪行受害人、被無牌「移民顧問」誤導的新移民等。他們共同回憶起一個九個月大的女嬰患了腦瘤，無法動手術，其父母最後通過他們的免費法律諮詢找到了義務律師。他們說，當他們提供免費法律諮詢時，坐在對面的求助者往往讓他們想起自己的家人，那些不諳英語、遇到麻煩卻求助無門的父母與長輩。

除了提供免費法律諮詢，AABANY的義務律師多年來還舉辦了十多場社區法律教育及「了解你的權利」講座，內容包括移民、反亞裔暴力、信託、僱傭、小額索償、房屋、家事法、公司設立等。

目前AABANY的義務法律諮詢與非營利機構和地區民代合辦。布碌崙的合作夥伴為華策會(4101 8th Ave, Brooklyn)；在曼哈頓與亞平會(108 Norfolk St, New York)合作；在法拉盛也與亞平會(133-29 41st Ave, Flushing)合作。

紐約亞裔律師協會在布碌崙華策會舉辦義務法律諮詢活動。(吳國基提供)
紐約亞裔律師協會在布碌崙華策會舉辦義務法律諮詢活動。(吳國基提供)

精華 FAQ

  • AABANY自2015年起在曼哈頓中華公所提供義務法律諮詢，之後逐步擴展到皇后區與布碌崙，形成跨三大區的社區法律支援網絡。

  • 民眾多為房屋、移民、家事、遺產、僱傭、債務與工傷等案件，其中以房屋和移民最多；許多人還面臨律師費高、語言障礙及不熟悉美國制度的問題。

  • 曼哈頓由梁佩燕負責，布碌崙由吳國基負責，法拉盛由楊龍峰負責；此外，AABANY還舉辦多場社區法律教育與「了解你的權利」講座，議題涵蓋移民、反亞裔暴力等。

亞裔 皇后區 曼哈頓

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