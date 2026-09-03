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展望公園湖閥門升級 減少汙水溢流

記者胡聲橋／紐約報導
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布碌崙展望公園湖耗資140萬元升級閥門系統，減少水資源浪費和汙水溢流。(記者胡聲...
布碌崙展望公園湖耗資140萬元升級閥門系統，減少水資源浪費和汙水溢流。(記者胡聲橋／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：展望公園湖閥門升級完工，提升進水控制與節水能力。
  • 重點二：暴雨前可暫停進水，預計每年減少1200萬加侖溢流汙水。
  • 重點三：工程屬於展望公園藍帶計畫，強化雨洪管理與公園韌性。

紐約市環保局(DEP)、市公園局(NYC Parks)和展望公園聯盟(Prospect Park Alliance)近日宣布，布碌崙(布魯克林)展望公園湖耗資140萬元的閥門升級改造工程已完工。新閥門使公園工作人員能夠更好地控制流入展望公園湖，這個布碌崙(布魯克林)唯一湖泊的水量，不僅可減少水資源浪費，在暴雨期間還可減少汙水溢流。

展望公園湖的這個項目是紐約市規劃中的「展望公園藍帶計畫」(Prospect Park Bluebelt)的早期組成部分。這個計畫是一項大型雨水管理計畫，目的是為了增強公園及其周邊地區應對洪水和極端天氣的能力。

展望公園湖及其水道內的瀑布原本靠老舊的八吋供水管線閥門控制供水，新閥門取代舊閘門，新系統全面投入使用後，公園每日飲用水用量預計將為約20萬加侖，比之前大幅減少。此次升級也使公園工作人員能夠在必要時暫時停止進水，包括在暴雨來臨之前。

展望公園湖的汙水從公園東南角匯入城市合流汙水系統。通過在暴雨來臨前限制汙水流入，新閥門有助於減輕汙水系統的沉重負擔，並減少溢流汙水流入格雷夫森德灣(Gravesend Bay)和上灣(Upper Bay)。該項目預計每年可減少多達1200萬加侖的溢流汙水。

市環保局已撥款高達5000萬元用於展望公園的藍帶計畫。計畫中的改進措施包括建造雨水花園和池塘，減緩和過濾雨水，同時收集和重新引導洪水。藍帶計畫將與展望公園聯盟耗資2000萬元的湖岸修復計畫相輔相成，重建湖泊周圍的岸線，增強環境韌性並改善公園遊客的體驗。

市公園局局長島村特麗莎(Tricia Shimamura)表示，「這個計畫充分展現了我們的公園如何讓紐約市更宜居，它們不僅是親近自然的優美場所，更是改善人類和野生動物生活品質的天然基礎設施」。

精華 FAQ

  • 新閥門讓公園人員可更精準控制湖水進水量，減少不必要的用水浪費，也能在暴雨前暫停進水，降低合流汙水系統負擔。

  • 由於湖水汙水會匯入城市合流汙水系統，暴雨前限制流入可減輕系統壓力，預計每年最多減少1200萬加侖溢流汙水，降低流入海灣的污染。

  • 閥門升級是展望公園藍帶計畫的早期部分，該計畫還包括雨水花園、池塘等設施，市環保局已投入高達5000萬元，並與湖岸修復計畫相互配合。

布碌崙 布魯克林 紐約市

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