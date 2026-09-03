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長島汽車收藏家 打造五星級「四輪住宅」

編譯周靜芝／綜合報導
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圖為1954年的愛快羅密歐(Alfa Romeo)敞篷車Spider。(路透)
圖為1954年的愛快羅密歐(Alfa Romeo)敞篷車Spider。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：長島律師艾達拉收藏15輛經典車，並為愛車打造五星級車庫。
  • 重點二：他從1986年愛快羅密歐Spider入門，陸續蒐羅法拉利與野馬等名車。
  • 重點三：車庫加裝升降台、恆溫系統與娛樂設施，兼具展示與社交功能。

你的愛車是否值得擁有一個和你一樣奢華的「家」？土生土長的紐約客艾達拉(Arthur Aidala)肯定這麼認為；大半生都是汽車狂熱者的他，累積了15輛經典車款的收藏，並為它們打造了五星級的「四輪住宅」。

紐約郵報報導，1990年代初期，艾達拉擔任助理地區檢察官時收入微薄，被迫搬回父母家同住；由於無需負擔紐約市的房租或帳單，當時25歲的他一時衝動，花費超過3000元，還為此還申請了貸款，買下一輛1986年的愛快羅密歐(Alfa Romeo)敞篷車Spider。

在這一大手筆消費後，他陸續又收藏了不少引人注目的經典車款，其中包括1988年法拉利特斯塔羅薩(Ferrari Testarossa)、1965年野馬(Mustang)、1966年愛快羅密歐Duetto，以及1962年賓士(Mercedes)190SL。

艾達拉說，他的目標是向現已80多歲的原車主購車，他們只希望愛車能找到一個好的歸宿。

這位汽車愛好者確實為這些愛車提供了「好歸宿」，艾達拉是長島漢普頓(Hamptons)眾多財力雄厚的汽車收藏家之一，他們在保護最珍貴資產時從不吝惜花費，並為豪華車隊打造了配備液壓升降台、恆溫控制系統、酒吧及電視的豪華「男人窩」車庫。

如今已躋身紐約頂尖訴訟律師之列的艾達拉，將其中幾輛車存放在倉儲單位，其餘六輛他最鍾愛、會根據季節定期更換展示的車款，則停放在他長島宅邸外的一座獨立車庫中，讓愛車享有奢華生活；而他也能與朋友們手持啤酒，置身群車中盡情欣賞。

艾達拉說，疫情期間，他們常在車庫裡抽著雪茄，反覆播放「謀殺綠腳趾」(The Big Lebowski)這部電影；這裡已成為俱樂部般，許多朋友都知道車庫的密碼。

談到自己的收藏，艾達拉堅稱，每一輛他都會親自駕駛，「就像是與不同的人共度時光一樣」。

艾達拉在20多年前買下這棟位於長島Quogue、擁有四間臥室、占地1.2英畝的房子，並開始翻新原有的車庫，加裝了除濕機和暖通空調系統以防寒避暑，還增設雙車位升降台，以便將容車量擴增至六輛。

他坦承說，大約十年前，他真的「瘋了」，開始大肆改造內部空間，增設一台巨型電視、吸雪茄區、冰箱以及藝術造型地材；因此，這裡既像車庫，但更像是一間娛樂室。

他談到這500平方呎的空間時說，這絕對提升了他的房屋價值；他估計在翻新上花了約2萬5000元。他戲稱，若有人開著豪華跑車駛入車道來買這棟房子，他會直接在原定售價上再加價5萬元，儘管他當然沒有出售的打算。

根據南漢普頓的建築師馬修斯(Mark Matthews)的說法，艾達拉這麼做是明智之舉，馬修斯見證了這類五星級車庫在當地有多受重視。

馬修斯近期在布里奇漢普頓(Bridgehampton)一處家族莊園完成的、耗資六位數的舊穀倉翻新工程，其中25%的預算便用於車庫。

如今已躋身紐約頂尖訴訟律師之列的艾達拉(Arthur Aidala)。(路透)
如今已躋身紐約頂尖訴訟律師之列的艾達拉(Arthur Aidala)。(路透)

精華 FAQ

  • 他在1990年代初任助理地區檢察官、收入不高時，仍貸款買下1986年愛快羅密歐Spider，之後便逐步累積收藏，成為經典車迷。

  • 文中提到的代表車款包括1988年法拉利Testarossa、1965年野馬、1966年愛快羅密歐Duetto，以及1962年賓士190SL，整體收藏約有15輛。

  • 因為車庫不只用來停車，還加裝除濕機、暖通空調、雙車位升降台、巨型電視、吸雪茄區與冰箱，兼具保護車輛與聚會娛樂功能。

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