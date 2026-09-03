獎金2.5萬 紐約尋寶12謎題考城市通

「紐約尋寶」(The New York Treasure Hunt)活動官網顯示，今年尋寶以「死亡密碼」(Cipher of the Dead)為主題，設有12道線索，最終寶箱獎金為2萬5000元。(取自活動官網)

紐約五大區本月迎來一場城市尋寶活動。主辦方把12道謎題散布在全市不同地點，參加者必須逐一破解，最後找出藏在紐約某處、內含2萬5000元獎金的藏寶箱。活動將於9月14日開始，部分線索還要求參加者親自到現場才能找到答案。

這場活動名為「紐約尋寶：死亡密碼」(The New York Treasure Hunt: Cipher of the Dead)，由自稱「莫蒂默船長」(Captain Mortimer)的遊戲設計者策畫。

今年共有12道謎題，分布在紐約五大區，每一道都指向市內一個特定地點，其中不少與紐約的歷史或文化有關。參加者除了要解讀題目，還必須前往相關地點觀察周遭環境，才能找出答案。

由於部分線索只有到現場才能發現，這場尋寶也被設計成一趟穿梭紐約五區的城市探索。

參加者每天針對每道題有兩次作答機會，並須按照指定順序過關。完成全部12道題後，還會取得最後一題「鑰匙」(The Key)，用來破解最終密碼，進一步確認寶箱所在地。

主辦方表示，謎題難度不低，特別提到人工智慧(AI)，稱即使使用AI工具，仍未必能輕易找到答案。這也是部分謎題要求玩家實際走訪現場的原因之一。

活動前三道謎題可免費參加，若要繼續完成全部挑戰，費用為25元。活動僅開放18歲以上的美國居民參加，交通等相關費用則由參加者自行負擔。

雖然是「尋寶」，主辦方提醒，藏寶箱並沒有埋在地下，因此不需要挖掘，也禁止破壞公共或私人財產。參加者不需要攀爬、游泳或進入私人土地，也不應為尋找線索而打擾商家或進入危險場所。

這並非主辦方首次在紐約舉辦類似活動。去年也曾推出獎金2萬5000元的尋寶遊戲，當時設有九道謎題，今年則增加至12道。

根據活動規則，今年的寶箱位於紐約市五大區範圍內，最先破解所有謎題並找到寶箱的個人或隊伍可獲得2萬5000元。寶箱被找到後，主辦方將公布結果及各道謎題的解法。

除了獎金，活動本身也結合紐約歷史、地標及城市觀察。參加者在解題過程中，可能被帶往平時較少注意的地點，從另一個角度探索五大區。