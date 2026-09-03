報告：紐約市財富分配不均加劇 最富1%狂攬近七成新增收入 普通人五年內實質中位收入不升反降

市主計長報告顯示，紐約的收入分配不均現象在過去數年內更嚴重，最富人群豪享絕大部分新增收入，90%的普通人實際收入水平不升反降。(記者許君達╱攝影)

紐約市 主計長辦公室2日發布報告指出，過去五年內紐約的收入不平等狀況加劇，在經濟數據亮眼的情況下，新增財富卻集中流向最富階層，全民平均收入水平卻跑輸通膨，實質中位收入反而下降。

報告以紐約市2019年至2024年間的報稅 家庭收入數據為計算標準，結果顯示，截至2024年，紐約市排名前1%的納稅單位獲得了總體收入的37.4%，較2019年增加2.3%；全美平均水平則為22%，較2019年增加1.3%。在這一時間段內，財富朝向最富階層的流動加速。經過通膨指數調整後，五年內紐約市最富的1%人群實質收入增加16.2%，2024年收入達到403萬元，占全市收入總值的37.4%，在五年內有63.7%的新增收入流向這「金字塔尖」的1%人群。

而對於占人口總數的90%普通人群，2019年平均年收入僅為3萬7367元、2024年達到4萬4525元，名義增長19.2%，但經通膨調整後，實質收入水平則出現負增長，增幅為-0.8%。2024年，紐約市90%的人群，收入水平比全美90%人群低九個百分點，表明紐約市的收入分配不均現象比全美平均水平更嚴重，富者恆富、窮者更窮。

在五年內，新增的收入大部分來自非薪資所得，包括股息、企業經營、租金以及其他資本利得收入，這種結構是導致收入分配不均的主要原因。在90%普通人群中，2019年非薪資收入占總收入的15%，2024年占比僅增加一個百分點。而最富的1%人群，五年內的非薪資收入則從64%增加到69%。

在薪資收入中，去除華爾街極高薪職位和企業獎金等干擾項後的統計結果顯示，從2019年至2025年間，紐約都會區的平均薪資增長29%、中位薪資增長26%，僅略微高於通膨水平。其中薪資增長最快的職位幾乎全部處於低收入階層，這意味著，促使薪資收入增長的主因或非市場機制，而是強制性提高最低薪資的立法。在此六年間，紐約新增職位集中在高薪的管理崗和低薪的醫療護理輔助行業，其他處於中段的職位均有所減少，顯示依靠薪資收入的人群內部也存在嚴重的兩極分化。