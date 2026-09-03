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國航甘迺迪機場傳加油意外 飛北京取消

記者王若馨╱綜合報導
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中國國際航空公司班機。示意圖，非當事飛機。(路透)
中國國際航空公司班機。示意圖，非當事飛機。(路透)

中國國際航空(Air China)一架波音747-8客機8月31日在紐約甘迺迪國際機場(JFK)地面加油時發生意外。國航9月2日通報，加油車非正常移動，導致飛機相關部件損傷，原定紐約飛北京的CA982航班無法按計畫執行，班次取消。

事件目前沒有人員受傷報告。

該班機8月30日晚間自北京抵紐約，原定8月31日深夜2時5分起飛。航空安全資料庫Aviation Safety Network記載，當時飛機停在登機門，正在進行加油作業，但地面加油車出現異常移動；當時兩根加油管據稱仍連接在機翼下方加油口，軟管被拉離後，加油口及相關設備受損，燃油洩漏至停機坪。

網傳畫面顯示，事後地勤檢查機翼加油接口並清理地面燃油。「南華早報」引述相關畫面，但註明影片未經獨立核實。Aviation Safety Network將飛機損傷列為輕微。該機目前仍滯留甘迺迪機場接受檢查。

受影響的據聞是機翼加油接口及相連設備。飛機須經技術檢查、確認適航後才能再度起飛。

影片流傳後，網路出現「未拔油管就開車」、「扯爆油箱」等說法。國航表示僅為「飛機相關部件損傷」，並未確認油箱主體結構受損。

國航表示，事件發生後已啟動國際航班專項預案，處理旅客服務。具體受損程度、維修時間、復飛時程，以及車輛為何在軟管尚未完全脫離時移動、責任如何認定，仍待機場及相關單位調查釐清。

精華 FAQ

  • 事故發生在8月31日的紐約甘迺迪國際機場，當時該架波音747-8正在登機門進行加油作業，原定深夜2時5分起飛返回北京。

  • 原定由紐約飛北京的CA982航班因飛機相關部件受損，無法按計畫執行而取消，國航也已啟動國際航班專項預案處理旅客服務。

  • 目前未傳出人員受傷，Aviation Safety Network將損傷列為輕微；受影響部位疑為機翼加油接口及相關設備，飛機仍在JFK接受技術檢查。

JFK 波音

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