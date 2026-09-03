紐約勵馨22周年募款餐會9╱25登場去年服務逾6600人次 盼凝聚社區力量幫助家暴等受害者

紐約勵馨(Garden of Hope)2日在皇后區法拉盛舉行記者會，宣布將於25日晚舉辦22周年募款餐會。(記者高雲兒╱攝影)

長期服務亞裔 家庭暴力、性侵害及人口販運受害者的紐約勵馨(Garden of Hope)，2日在皇后區法拉盛 舉行記者會，宣布將於25日晚舉辦22周年募款餐會，以「根植希望，繁盛豐盈」為主題，盼在中秋佳節之際凝聚社區力量，並為受害者諮商、法律轉介、急難救助及兒童青少年等服務籌措經費。

根據紐約勵馨公布的2025年度統計，該會全年服務達6624人次，其中個別及團體諮商超過3600人次。近年因應社區需求，勵馨還陸續成立免費諮商中心及青少年中心，主要為單親及高風險家庭提供支持，目前每月服務超過200人次。

副主任戴思祈表示，勵馨22年來秉持「服務優先」理念，「社區有需要，我們就立刻行動。」她指出，去年超過3600人次接受諮商服務，也代表愈來愈多華裔家庭願意跨出一步、主動尋求協助。家庭暴力等問題影響的往往不只是單一受害者，而可能牽涉整個家庭，因此穩定的社區資源尤其重要。

今年餐會的年度貢獻獎將頒予長期合作夥伴綠洲基金會(Oasis Foundation)及PLUS Charitable Trust。勵馨表示，綠洲基金會多年來支持較容易被主流資源忽略的第一線社區組織，並重視符合受害者文化背景的服務；PLUS Charitable Trust則自2022年起，陸續資助勵馨青少年夏令營、暑期計畫、獎學金及閱讀推廣計畫。

募款委員會共同主席羅光甸表示，活動不只是籌款，也希望讓更多人關注受害者處境，社區的一份支持可能成為倖存者重新站起來的力量。共同主席黃宗澤呼籲各界共同協助倖存者走出創傷；董事長黃鍾小玲則表示，希望更多僑界、商界及社區人士加入，共同支持受害者及其家庭。

紐約勵馨22周年募款餐會將於25日(周五)晚6時在Northern Gala舉行，當晚將安排表演及故事分享，募得款項將用於服務計畫及機構營運。民眾可透過購票、捐款、贊助、購買刊物廣告、義賣競標或擔任志工等方式參與。購票及活動詳情可查詢紐約勵馨官網：https://www.gohny.org/2026gala。