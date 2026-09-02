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教師：紐約學生愈來愈少讀完整本書 閱讀耐力明顯下降

記者戴慈慧／紐約報導
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過去英文課一學年讀完四、五本小說並不稀奇，如今不少紐約學生連持續閱讀幾頁都感到吃...
過去英文課一學年讀完四、五本小說並不稀奇，如今不少紐約學生連持續閱讀幾頁都感到吃力。圖為紐約州一位小學老師給學生上閱讀課。(美聯社)

過去英文課一學年讀完四、五本小說並不稀奇，如今不少紐約學生連持續閱讀幾頁都感到吃力。多名教師表示，近年學生閱讀完整書籍的機會愈來愈少，課堂逐漸以文章節選和短篇閱讀取代小說；疫情、社群媒體及人工智能(AI)普及，也讓學生的專注力和閱讀耐力下降。

根據非營利媒體New York Focus報導，皇后區教師Nicole Radosti Pipia十多年前教五、六年級時，學生會在課堂閱讀「記憶傳授人」(The Giver)、「奇蹟男孩」(Wonder)等小說，如今學生更多時間用於閱讀短篇文章和節選內容，以準備標準化考試。

Pipia表示，學校要求教師按照指定課程授課，幾乎沒有多餘時間加入小說。另一名不願具名的紐約市初中教師也說，疫情前仍會在課堂教授完整小說，如今受課程和時間限制，即使教師想教也很困難。她花十年建立的班級圖書館，如今幾乎只剩裝飾用途，有些學生甚至從未完整讀過一本書。

類似情況並不限於紐約市。任教37年的紐約州北部英文教師Lori Atkinson回憶，1990年代教九、十年級時，每學年通常可教五本小說及一部莎士比亞作品，如今不得不減少數量，因為學生愈來愈難長時間閱讀。

部分教師認為，轉變與考試制度有關。紐約在2010年代採用「共同核心」(Common Core)標準後，更重視學生分析較短且難度較高文章的能力。紐約2017年雖改採自己的學習標準，但課堂大量使用文章節選的情況仍延續至今。Atkinson認為，只讀片段或許有助應付考試，卻不利於培養閱讀完整書籍所需的耐力及背景知識。

手機和社群媒體也讓教師擔憂。學生習慣快速、零碎的資訊後，要長時間專心讀一本小說更加困難；生成式AI興起後，一些學生甚至直接利用AI取得故事摘要，不再自行完成指定閱讀。

由於紐約州各學區對課程安排有相當大的自主權，目前沒有一致數據顯示學生究竟少讀了多少書。不過，多名教師觀察到相同趨勢：學生讀完一本書需要更長時間，一學年能完成的書也愈來愈少。對教師而言，問題已不只是學生是否喜歡閱讀，而是如何讓他們重新培養從頭到尾讀完一本書的能力。

精華 FAQ

  • 教師普遍表示，學生現在更常讀短篇文章與節選內容，連持續閱讀幾頁都吃力；相較過去一學年可讀完多本小說，如今完成整本書的比例明顯下降。

  • 主要原因是課程安排緊縮與標準化考試壓力，教師必須依指定課程授課，幾乎沒有額外時間導入小說，因此只能以節選和短文替代整本書。

  • 教師認為，疫情後學習習慣改變、社群媒體帶來碎片化資訊，以及生成式AI可直接產生摘要，都讓學生更難長時間專注閱讀，也更少親自完成指定書籍。

紐約州 疫情 紐約市

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