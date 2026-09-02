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紐約生存手冊／人行道7類違規行為 紐約房主應留意

記者胡聲橋／紐約報導
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紐約房主須注意七項人行道違規，以免吃罰單。(記者胡聲橋／攝影)
紐約房主須注意七項人行道違規，以免吃罰單。(記者胡聲橋／攝影)

紐約市擁有房產令新移民有夢想成真的感覺，不過當房主因為人行道違規而吃罰單時，又往往有措手不及的感覺。實際上，紐約市有兩個不同的機構人員負責巡邏房東家門口的人行道，市衛生局(DSNY)負責檢查積雪和垃圾；交通局(DOT)負責檢查其他一切，從裝修承包商的垃圾車到房主的圍欄，都歸交通局管。人行道罰單基本上就是由這兩個機構開出的，主要包括七種情況。

第一種，散落的垃圾袋堵住了人行道。紐約市從2025年1月起要求生活垃圾須放在容量不超過55加侖的有蓋垃圾桶內。若將垃圾袋堆放在人行道上而非垃圾桶裡，房主可能會收到一張50 元起的罰單，再犯100元，第三次犯200元。從9月開始，擁有一至九個單元的建築物將面臨更嚴格的規定：須使用官方指定的垃圾桶，否則將被罰款。

第二種，任由垃圾和雜草占據人行道。根據市行政法規16-118，業主有責任清理人行道，包括垃圾、雜物和從縫隙中長出的雜草，以及路緣石外延伸一呎半的排水溝。首次違規罰款50元，12個月內再犯100元，第三次犯及以上均為100元。

第三種，人行道上堆放建築廢棄物。根據市行政法規19-121條，如果裝修過程中木材、磚塊或袋裝垃圾散落在人行道上，即被視為妨礙交通。此類違規行為的罰款為250元，最高可達750元，按天計算。

第四種，在人行道上建造圍欄或台階。按照市民事處罰規定，若圍欄、欄桿或台階越過地界線進入人行道，構成未經授權的侵占行為(違反行政法規19-133)，可處罰款250元，最高可達750元。

第五種，將車停在人行道上。紐約市規定，即使只是在卸貨的幾分鐘內，只要汽車輪胎停在人行道上而不是馬路上，房主就會立即被罰款。車道入口處的路面並非例外。車道入口處的路面不例外。根據行政法規19-136(b)，違者將被處以最高300元的民事罰款。

第六種，在人行道上塗漆或噴繪。人行道不是畫布。根據行政法規 19-138(b)，紐約市將在公共人行道上噴塗門牌號碼、商業標誌或其他圖案視為破壞行為，可處罰款50元，接到通知後未清理者，罰款金額可增至150元。房屋維護可視為例外。

第七種，未及時除雪。根據紐約市行政法規16-123，降雪停止後，房主有四小時時間清理人行道上的積雪和冰塊。如果沒有及時除雪，衛生局可開罰單，罰款金額從100元起，第二次違規罰150元，第三次違規罰250元。不過，罰款時間不包括夜間。因此，若暴風雪在午夜停止，房主不需要第二天早上馬上除雪，可以有喘息時間。

精華 FAQ

  • 主要有2個機構：市衛生局DSNY負責積雪與垃圾，交通局DOT則管其他人行道問題，包括施工廢料、圍欄、台階、塗漆與停車等違規。

  • 包括垃圾袋堆放、人行道雜草與垃圾未清、建築廢棄物散落、圍欄或台階侵占、車輪停上人行道、在人行道塗漆噴繪，以及未及時除雪。

  • 依紐約市行政法規16-123，降雪停止後4小時內要清理積雪和冰塊；但夜間不計入時限。若暴風雪午夜才停，房主可等到白天再處理。

移民 紐約市 罰單

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