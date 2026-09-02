聯邦收緊CPT認定 國際生實習受衝擊

紐約大學、哥倫比亞大學與康乃爾大學等校陸續發布通知，提醒國際學生聯邦政府近期收緊F-1學生CPT的資格認定與審批標準。(截自各校官網)

聯邦政府近日收緊對國際學生「課程實習訓練」(CPT)的認定標準，要求實習必須是同一學位項目所有學生畢業所需的必修部分，不能再僅憑選修實習課程或取得學分獲得工作許可；紐約大學(NYU)、哥倫比亞 大學" rel="154462">哥倫比亞大學 及康乃爾大學等校已相繼調整審批政策，部分尚未獲批的國際學生可能被迫放棄或延後已取得的秋季實習。

NYU於8月31日發布說明表示，聯邦移民及海關執法局(ICE )轄下學生及交流訪客計畫(SEVP)對CPT採取更嚴格解釋，主張實習須為特定學位項目中，所有本地及國際學生均須完成的明確必修要求。

NYU目前暫停處理待審及即將提交的CPT申請，等待校方法律顧問及各學術部門完成檢討。已獲批准的2026年秋季CPT則暫時維持有效，學生可依I-20表格所列雇主、地點及日期繼續工作。校方並提醒，申請尚未獲批的學生應準備改選其他可計入學分的課程，以維持F-1身分要求的全日制學分；在取得授權前，無論實習有薪或無薪，均不得開始工作。

哥大也已更新CPT政策，規定實習除須與課程密切結合及為所有學生的畢業要求外，校方還須與僱主訂有合作協議。凡實習並非學位項目所有學生必修者，其CPT審批均告暫停；但在8月24日前已由校方簽發的CPT不會撤銷。校方表示，將逐一聯絡受影響學生，研究替代課程或其他工作許可選項。

康乃爾大學8月31日發布的通知表示，今後只會批准已納入課程、所有學生完成學位時均須參與，並有雇主正式合作協議的實習。校方已審查待處理申請並聯絡受影響學生，也將與有意把實務經驗增列為畢業要求的學術項目合作。

SEVP先於8月12日通知各校，稱不符合規定的CPT審批有所增加，要求負責簽發I-20的指定校方官員(DSO)嚴格核實實習是否真正屬於既定課程的一部分；8月24日再進一步要求，實習須為所有修讀同一項目的學生所必須，並由與學校訂有合作協議的雇主提供。

政策對依靠實習累積美國工作經驗的國際學生影響尤其明顯。已獲雇主聘用但CPT尚未批准者，可能無法按時上班；部分學生即使願意把實習列入學分，也不再符合資格。