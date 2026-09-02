聯邦收緊CPT認定 國際生實習受衝擊
聯邦政府近日收緊對國際學生「課程實習訓練」(CPT)的認定標準，要求實習必須是同一學位項目所有學生畢業所需的必修部分，不能再僅憑選修實習課程或取得學分獲得工作許可；紐約大學(NYU)、哥倫比亞大學" rel="154462">哥倫比亞大學及康乃爾大學等校已相繼調整審批政策，部分尚未獲批的國際學生可能被迫放棄或延後已取得的秋季實習。
NYU於8月31日發布說明表示，聯邦移民及海關執法局(ICE)轄下學生及交流訪客計畫(SEVP)對CPT採取更嚴格解釋，主張實習須為特定學位項目中，所有本地及國際學生均須完成的明確必修要求。
NYU目前暫停處理待審及即將提交的CPT申請，等待校方法律顧問及各學術部門完成檢討。已獲批准的2026年秋季CPT則暫時維持有效，學生可依I-20表格所列雇主、地點及日期繼續工作。校方並提醒，申請尚未獲批的學生應準備改選其他可計入學分的課程，以維持F-1身分要求的全日制學分；在取得授權前，無論實習有薪或無薪，均不得開始工作。
哥大也已更新CPT政策，規定實習除須與課程密切結合及為所有學生的畢業要求外，校方還須與僱主訂有合作協議。凡實習並非學位項目所有學生必修者，其CPT審批均告暫停；但在8月24日前已由校方簽發的CPT不會撤銷。校方表示，將逐一聯絡受影響學生，研究替代課程或其他工作許可選項。
康乃爾大學8月31日發布的通知表示，今後只會批准已納入課程、所有學生完成學位時均須參與，並有雇主正式合作協議的實習。校方已審查待處理申請並聯絡受影響學生，也將與有意把實務經驗增列為畢業要求的學術項目合作。
SEVP先於8月12日通知各校，稱不符合規定的CPT審批有所增加，要求負責簽發I-20的指定校方官員(DSO)嚴格核實實習是否真正屬於既定課程的一部分；8月24日再進一步要求，實習須為所有修讀同一項目的學生所必須，並由與學校訂有合作協議的雇主提供。
政策對依靠實習累積美國工作經驗的國際學生影響尤其明顯。已獲雇主聘用但CPT尚未批准者，可能無法按時上班；部分學生即使願意把實習列入學分，也不再符合資格。
新標準要求實習必須是同一學位項目中所有學生都必須完成的明確必修部分，不能再只靠選修實習課程或取得學分來換取工作許可。 NYU暫停處理待審與即將提交的CPT申請；哥大暫停不符必修條件者的審批；康乃爾則只批准納入課程、所有學生必須參與且有雇主協議的實習。 已獲雇主聘用但CPT尚未核准的學生，可能無法按時上班；部分想把實習算入學分者也不再符合資格，學校通常會建議改選課程或另尋工作許可。
精華 FAQ
新標準要求實習必須是同一學位項目中所有學生都必須完成的明確必修部分，不能再只靠選修實習課程或取得學分來換取工作許可。
NYU暫停處理待審與即將提交的CPT申請；哥大暫停不符必修條件者的審批；康乃爾則只批准納入課程、所有學生必須參與且有雇主協議的實習。
已獲雇主聘用但CPT尚未核准的學生，可能無法按時上班；部分想把實習算入學分者也不再符合資格，學校通常會建議改選課程或另尋工作許可。
上一則
華裔護士被超速車撞死 醫院同事發起悼念
下一則