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最新研究：住乾洗店愈近 罹帕金森氏症機率愈高

編譯中心／綜合報導
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研究表明，住得離乾洗店愈近，罹患帕金森氏症的機率就愈高。圖為曼哈頓的一名家庭主婦...
研究表明，住得離乾洗店愈近，罹患帕金森氏症的機率就愈高。圖為曼哈頓的一名家庭主婦在洗衣店內洗衣。(美聯社)

紐約最棒的地方之一是總能在街區附近找到一間乾洗店，但這個便利性卻可能引發疾病。一項新的研究表明，在美國某些地區，住得離乾洗店愈近，罹患帕金森氏症的機率就愈高，這種情況並非只出現在如紐約和底特律這樣的大城市，伊利諾州南部、賓州中部等地區也有這樣的情況。

據紐約郵報(New York Post)報導，帕金森氏症是第二常見的年長者神經系統疾病，影響全美約110萬人，專家說，帕金森氏症是由基因、老化和環境因素共同作用導致，環境因素包括接觸特定化學物質。

雖然這項關聯在全國都有發現，但研究人員發現，在某些地區包括紐約，帕金森氏症在住乾洗店附近的人中特別常見。

研究人員發現，住在距離乾洗店500呎或更近的人罹患帕金森氏症的機率最高，這相當於曼哈頓南北向兩個街區，或東西向略小於一個街區，住在幾哩外的人患病風險較低。在紐約市，和住得較遠的人相比，住在乾洗店500呎以內的人罹患帕金森氏症的機率高出13%。

然而，這現象不只出現在如紐約和底特律這樣的大城市，研究人員也在伊利諾州南部、田納西州和肯塔基州交界處、賓州中部及印第安納州中北部發現病例群聚，其中伊利諾州南部最嚴重，和住的遠的人相比，住在乾洗店500呎內的人患病機率超過兩倍。

研究人員表示，三氯乙烯(trichloroethylene，簡稱TCE)是增加罹患帕金森氏症風險的可能原因，這種化學物質一個世紀以來被廣泛用於各種物品，從抽離咖啡生豆的咖啡因到乾洗店都有其身影，但人們後來知道它有毒，和流產及嬰兒先天性心臟缺陷有關，並會使帕金森氏症的風險增加500%。

在包括紐約州在內的一些州開始禁用三氯乙烯前，它曾被廣泛用於乾洗。2024年，環保署頒布了全國性的禁令。同時，名為全氯乙烯(percholoroethylene, PCE)的相關有害化學物質仍在乾洗店使用，但處於為期10年的逐步淘汰階段，讓店家能過度至新設備。

全氯乙烯會揮發至空氣中並進入附近的建築物，稱為「蒸汽入侵」，這不代表送過乾洗的衣物變得有毒，接觸這些化學物質更多是透過吸入或皮膚直接接觸，而非透過衣物。

現在很多乾洗店開始使用全氯乙烯的環保替代品，例如液態二氧化碳和矽基溶劑如GreenEarth。

三氯乙烯和全氯乙烯並非首個被證明會導致帕金森氏症的化學物質，全國神經系統疾病和中風學院(National Institute of Neurological Disorders and Stroke)表示，透過農作或園藝景觀接觸殺蟲劑和汙染物的人罹患帕金森氏症的機率也更高。

精華 FAQ

  • 研究指出，住得越靠近乾洗店，罹患帕金森氏症的機率越高；其中500呎以內風險最高，部分地區甚至明顯高於住得較遠的人。

  • 除了紐約市與底特律外，研究還在伊利諾州南部、田納西州與肯塔基州交界、賓州中部及印第安納州中北部發現群聚，其中伊利諾州南部最嚴重。

  • 研究認為三氯乙烯與全氯乙烯可能是關鍵因素。這些化學物質可從乾洗店揮發到空氣中並進入附近建築，主要透過吸入或皮膚接觸增加風險。

賓州 紐約市 伊利諾州

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