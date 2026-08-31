陳學理辦競選連任籌款會 闡述政見

州參議員陳學理在布碌崙華社舉辦競選連任籌款會，闡述政見。(陳學理競選辦公室提供)

南布碌崙(布魯克林 )第17區州參議員 陳學理近日舉辦了競選連任籌款會，共有約650位嘉賓到場表示支持。陳學理在籌款會上闡述了自己的政見，希望未來能更好地服務社區。

這次籌款會於28日晚間在8大道附近的新鳳凰海鮮酒樓舉行。據活動組織者介紹，這次籌款會在兩周前已經全部訂滿，一些沒能預定到座位的民眾最後也來到現場支持。

在募款會上，陳學理對大家的熱情支持表示感謝。他指出了影響南布碌崙的諸多問題，包括住房負擔能力、稅收、堵車費、小企業生存、公共安全和遊民 所等問題。 「這些不是假設的問題，這些是我們鄰居每天都在面對的真正挑戰。」陳學理說，「州府的決策直接影響著我們的社區，而我們選區理應在這些決策中擁有直接的發言權」。陳學理表示，他會把南布碌崙民眾的呼聲帶到州府，他過去這樣做，現在這樣做，今後還會繼續這樣做。

陳學理表示，在遊民所選址等問題上，當地居民必須要有發表意見的權利。他表達對南布碌崙小企業和提升居民生活品質的支持。教育是陳學理的另一個關注點，他重申了對教育選擇權、擇優錄取、重視成績和能力，以及天才班和資優班的支持。陳學理說，「如果我們的孩子努力爭取的機會最終取決於抽籤，那麼我們告訴他們志存高遠、努力奮鬥取得成功又有什麼意義呢？」

紐約台山聯誼會會長陳永錦和會員們共同出席了這次籌款會。陳永錦表示，陳學理是台山人，作為一個台山僑胞的組織，他們一定會支持陳學理，但這不是他們支持陳學理的唯一原因。陳永錦說，南布碌崙的華社民眾普遍認為，共和黨的政策更符合當地民眾的利益，更能讓他們信服，所以他們選擇支持陳學理。

州眾議員鄭永佳和前三星警司陳文業，以及陳衛平、陳國元、梁仲禮、梅增新、李群雄、馮錦鋒、江國驍、梅建國、馬傑平、梅雪雅、陳志良、陳偉雄、鄭修淦、David Feng、胡銳波、昌哥、馬刺和山軍等眾多社區代表出席了這次籌款會。

州參議員陳學理在布碌崙華社舉辦競選連任籌款會，闡述政見。(陳學理競選辦公室提供)

州參議員陳學理在布碌崙華社舉辦競選連任籌款會，闡述政見。(陳學理競選辦公室提供)