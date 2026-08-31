法拉盛辦「開學季」 學生、家長收穫多

紐約華人家長會創始人朱寶玲則提醒，開學準備不只是買書包和文具，也要仔細閱讀學校通知。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市公校將於9月10日(周四)開學。皇后區公共圖書館法拉盛 分館、紐約華人家長會及第25學區 近日在法拉盛圖書館聯合舉辦「開學季活動」，透過中英文講座、教育資源介紹、魔術表演及免費書包派送，協助家庭迎接新學年。市議員黃敏儀、州參議員劉醇逸 辦公室代表宿瑋陸到場。

第25學區代理學監丹通納(Michael Dantona)介紹2026至2027學年的閱讀與數學教學方向。他表示，學區希望學生不只「會讀、會算」，還要能說清楚自己讀懂了什麼、為什麼這樣解題。

閱讀方面，學區鼓勵學生每天進行閱讀、討論和寫作，除了理解文章，也要能從文本中找出依據、表達自己的想法。丹通納也建議家長在家多和孩子討論「今天學到了什麼」，並透過共同閱讀、討論新詞彙等方式參與學習。

數學方面，課堂則更強調理解和推理，而非只追求算得快。學生會透過題目、圖像、模型和數軸等方式思考不同解法，並向老師及同學解釋自己的思路。

學區同時會持續評估學生學習進度，其中閱讀及數學均有不同評估工具，主要評估一般每年進行三次。對於學習上需要更多幫助的學生，學區設有分層支援，包括一般課堂教學、小組輔導，以及更密集的小組教學，並依學生進度調整所需協助。

紐約華人家長會創始人朱寶玲則提醒，對新移民家庭或第一次送孩子進入公校的家長而言，開學準備不只是買書包和文具，也要仔細閱讀學校通知，並完整填妥緊急聯絡卡(emergency card)，以便孩子在校受傷或發生突發狀況時，校方能及時聯絡家長。

法拉盛圖書館館長曾陽介紹，持有皇后區公共圖書館卡的學生可免費使用線上家教服務Brainfuse HelpNow；紐約市學生亦可透過「Dial-A-Teacher」向教師尋求功課協助。皇后區公共圖書館目前也已取消逾期歸還資料的每日罰款，降低家庭使用圖書館資源的門檻。

當天另安排Urban Stages魔術表演，並免費派發由Amazin' Mets Foundation捐贈的500個書包，現場也設有教育及社區資源攤位，讓家長在開學前一次了解不同服務。

皇后區公共圖書館法拉盛分館、紐約華人家長會及第25學區29日在法拉盛圖書館聯合舉辦「開學季活動」。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區公共圖書館法拉盛分館、紐約華人家長會及第25學區29日在法拉盛圖書館聯合舉辦「開學季活動」。(記者高雲兒╱攝影)

第25學區代理學監丹通納介紹2026至2027學年的閱讀與數學教學方向。(記者高雲兒╱攝影)