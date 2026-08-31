華埠「夏日玩水節」 孩童樂消暑拿好禮

華埠商業改進區近日舉辦「夏日玩水節」，讓孩子在開學前把握暑假最後時光。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠商業改進區(Chinatown BID)近日在華埠舉辦「華埠夏日清涼周末——夏日玩水節」，在炎熱夏日為社區家庭提供免費水上活動、充氣城堡及兒童遊戲，並派發書包等用品，讓孩子在開學前把握暑假最後時光。

活動於29日中午12時至下午3時，在科西街(Forsyth Street)與地威臣街(Division Street)交界舉行，由華埠商業改進區、華埠共同發展機構(Chinatown Partnership)、NYC Open Streets及Street Lab等合作舉辦，免費向公眾開放。

現場設有水上遊戲及大型充氣城堡，孩童在水花中奔跑嬉戲，另有踢毽子等活動。今年主辦方還加入足球元素，並準備限量贈品。州眾議員李榮恩(Grace Lee)及曼哈頓區長辦公室等也在現場派發書包和用品，為即將重返校園的學生做準備。

華埠商改區執行總監陳作舟(Wellington Chen)表示，今年活動吸引不少家庭及遊客到場，而夏日清涼活動已連續舉辦多年，希望讓孩子們在暑假結束前盡情玩樂，同時減輕部分家庭購買開學用品的負擔。

他表示，近期食品及生活成本持續上升，對不少家庭造成壓力，因此除了當日派發用品外，主辦方前一天也已向社區團體送出學用品，希望在開學季為有需要的家庭提供一些實際幫助。

陳作舟並感謝紐約市警(NYPD)及輔警人員到場維持秩序，讓居民和孩子能夠安心參與活動。他說，希望透過這類街道活動，把家門外的公共空間變成孩子們的「後院」，為其留下屬於夏天的美好回憶。